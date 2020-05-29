【防疫抗疫基金】洗衣業資助現正接受申請　最高可獲15萬元

▲ 「洗衣業抗疫資助計劃」今日（5月29日）至6月12日接受申請，預計最早可於6月底發放資助予首批獲批核的申請。（資料圖片）

政府在「防疫抗疫基金」下推出「洗衣業抗疫資助計劃」，今日（5月29日）開始接受申請。基金已預留約9千萬元撥款推行計劃，為從事乾／濕洗服務的行業，提供一筆過營運成本的資助，預計可惠及約1,400間洗衣店及洗衣工場，並預計最早可於6月底發放資助予首批獲批核的申請。

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申請資格

合資格申請者須持有有效商業登記證經營乾／濕洗業務或提供相關的門市收發服務，而有關業務須在今年5月12日或以前已經營業，並在遞交資助申請當天仍然營運。

資助金額

第一類別申請洗衣店及洗衣工場（處所）只提供門市收發服務，沒有提供現場乾／濕洗服務，資助1萬元。

第二類別申請處所每日平均用水量少於3.225立方米（相等於每月少於100立方米），資助4萬元。

第三類別申請處所每日平均用水量不少於3.225立方米，但少於32.258立方米（相等於每月不少於100立方米，但少於1000立方米），資助8萬元。

第四類別申請處所每日平均用水量不少於32.258立方米（相等於每月不少於1 000立方米）；或室內樓面面積不少於1000平方米，資助15萬元。

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申請方法

申請期為今日起至6月12日（星期五），洗衣業界可以在環保署網頁（www.epd.gov.hk/laundry_subsidy.html）閱覽詳情及下載申請表格，填妥後連同所需文件電郵至laundry_subsidy@epd.gov.hk；亦可郵寄至環保署合和中心辦事處 (地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心34樓3410室)；或親身前往環保署各區辦事處遞交申請。

環境局發言人表示，洗衣業約3成的僱員為65歲或以上的長者。為關顧受僱於洗衣業65歲或以上長者僱員的生計，政府要求計劃的申請者須承諾，由接收資助款項起3個月內，維持其65歲或以上員工的總人數不減；否則，政府可向申請者追討任何已發放的資助。

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責任編輯：朱悅瀅