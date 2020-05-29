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【Hibor拆息】網易傳下周招股　拆息普遍下跌

金融經濟 11:52 2020/05/29

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網易傳將在下周二至周五招股，惟港元拆息普遍下跌，1星期拆息不升反跌。

港交所 （00388） 據報已批准京東（美：NTES）及網易（美：JD）的上市申請，網易傳將在下周二至周五招股，惟港元拆息普遍下跌，1星期拆息不升反跌。

根據銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.31345厘，升7.3個點子；1星期及2星期拆息最新報0.62881厘及0.91696厘，分別較上交易日跌11點子及2點子。

另外，與供樓按揭相關的一個月拆息最新報1.05095厘，跌1點子。3個月拆息及6個月拆息亦微跌至1.24667厘及升至1.44286厘。12個月期拆息則報1.60375厘，變動不大。

市傳網易的集資額較早前市傳的10億至20億美元（約78億至156億港元）進一步增加，介乎20億至30億美元。

另一邊廂，具騰訊 （00700）  概念的支付平台移卡 （09923）  公布招股結果，移卡每股定價16.64元，為上限定價，集資淨額15.281億元，移卡1手中籤率10%，抽75手（30000股）始可穩得1手。移卡香港公開發售部分超額認購640.38倍，國際發售部分獲非常大幅超額認購。

港滙最新報7.7527。

相關文章：【新股IPO】港交所據報已批准京東及網易上市申請

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拆息 港元 集資 香港 IPO

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