【港區國安法】庫德洛：香港貿易待遇 或與中國内地相同

▲ 白宮首席經濟顧問庫德洛揚言,美國政府或會在貿易及金融等問題上,向香港提供與中國内地相同的待遇。

中美兩國就港區國安法角力,全國人大會議表決通過港區國安法,中美關係更趨緊張。美國白宮首席經濟顧問庫德洛接受訪問時揚言,美國政府或會在貿易及金融等問題上,向香港提供與中國内地相同的待遇。

白宮首席顧問庫德洛(Larry Kudlow)出席CNBC的訪問時表示,中國政府表決通過港區國安法,美國不會無視這一點,又稱「他們將為此承擔責任。」(They will be held accountable for that.)

庫德洛更表示:

如有需要,美國可能會像對待中國内地一樣來對待香港,將會影響關稅、金融透明度、股票市場上市及相關事項。

(If need be, Hong Kong now may have to be treated the same way as China is treated, and that has implications for tariffs and that has implications for financial transparency and stock market listings, and related matters.)

庫德洛表示,中美首階段貿易協議目前仍繼續,指或會有進展,但他堅稱中方在香港的舉動是非常大的錯誤。

另外,美國總統特朗普(Donald Trump)亦表示,將會在周五舉行記者會,針對中國所做的事宣布一些事。他強調美國對中國不滿意,也對目前發生的事情不滿意。

香港特區政府發聲明表示,香港的單獨關稅區地位由《基本法》賦予,會繼續推行自由貿易政策。聲明更指出,在港美關係中,任何制裁措施都是雙刃劍,不單會損害香港利益,更會嚴重損害美國自身的利益。

港府又指希望美國政府採取務實態度,以美國自身在香港的利益為依歸,停止干預中國及香港的內部事務,繼續維持對香港的經貿政策。

