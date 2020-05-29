【港區國安法】若失美特殊待遇　瑞信點名四大受害板塊

港區國安法昨日（28日）正式通過，美國國務卿蓬佩奧亦已表明，不再保證向香港提供特殊待遇。美國總統特朗普今晚會發表講話，外界預料可能牽涉制裁行動。瑞信今日發表報告，點名四大潛在受影響板塊。

1.本地地產

中美關係緊張可能令商業活動進一步放緩，將會令寫字樓及零售物業的需求減少，租金受壓。住宅物業方面，市民收入受影響將削弱負擔能力。

瑞信指在悲觀情況下，預測寫字樓及零售物業租金較今年首季再跌20%，跌至2008至09年平均水平；樓價則料再跌10%，延續自去年6月的調整，料調整幅度擴大至16%。上述因素料對本地發展商及收租股的資產淨值（NAV）分別減少14%及18%。

2.航空

美國有可能收緊中港兩地簽證及增加關稅，料直接影響航運量需求。瑞信預測，美國運量下降1%將會損害整體收益2.5%。值得留意，國泰（00293）約兩成收入來自美國航綫。

3.綜合企業

取消香港特別關稅地位，港口業務料受關稅上升影響，其中一隻受影響的是長和（00001）。不過，香港和中國港口在去年合計僅佔集團EBITDA 2%，預料來自香港港口貢獻少於1%。

4.科技

香港失去特殊待遇的潛在影響包括根據美國第301條款，出口到美國市場的產品將無法享受關稅優惠，亦意味敏感產品如半導體晶片和設備，將不能享受進口到香港的豁免權。

瑞信指出，將直接影響在香港設有生產基地的科技公司，如ASM太平洋（00522）。

該行指出長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱。失去特殊待遇，或觸發業務遷移和資金信心危機。 若資金大規模撤出，保險業在內的更多行業亦有可能受牽連。