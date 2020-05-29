【港區國安法】香港若失特殊待遇　瑞信盤點四大最受累行業

▲ 香港可能失去特殊待遇，瑞信發表報告指，本港地產可能最受累，並列出四大潛在受影響行業。

「港區國安法」昨正式通過，美國國務卿蓬佩奧昨晚（27日）已率先表明，不再保證向香港提供特殊待遇。瑞信發表報告指，本港地產可能最受累，並列出四大潛在受影響行業。

本地地產

本地收租股方面，商業活動放緩將會令寫字樓及零售物業的需求減少，令租金受壓。住宅物業方面，市民收入的負面影響將削弱負擔能力，但如果需求疲軟，政策可能會放鬆，抵消相關影響。

瑞信指出，在悲觀情景下，預測寫字樓及零售物業租金較今年首季再跌20%，跌至2008至09年平均水平；樓價則料再跌10%，延續自去年6月的調整，料調整幅度擴大至16%。在這個預測基礎下，本地發展商及收租股的資產淨值（NAV）將分別減少14%及18%。

航空

瑞信指，國泰 （00293） 約20%收入來自美國航綫。美國可能收緊簽證及增加關稅將直接影響運量。瑞信預測，美國運量下降1%將會損害整體收益2.5%。

綜合企業

對長和 （00001） 來說，港口業務料受關稅上升影響。不過，香港和中國港口在2019年合計僅集團EBITDA 2%，預計來自香港港口貢獻少於1%。

科技

香港失去特殊待遇的潛在影響包括根據美國第301條款，出口到美國市場的產品將無法享受關稅優惠；敏感產品如半導體晶片和設備，將不能享受進口到香港的豁免權等。

瑞信指出，這將直接影響在香港設有生產基地的科技公司，如ASM太平洋 （00522） 。智能手機組件製造商由於直接向中國或海外的合同製造商或系統製造商發貨，不會看到太大的影響。至於直接出口到美國市場的科技企業，該行相信中國政府會提供一定的資助或稅務寬免。

瑞信指出，長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱。除了失去特殊待遇，信心也可能被動搖，觸發業務遷移和資金流出。 若然如此，保險業在內的更多行業可能也會受牽連。

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