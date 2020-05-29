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【港區國安法】至少3000與解放軍有關留學生 最快本周遭美國驅逐出境

環球政經 11:20 2020/05/29

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據美國《紐約時報》（The New York Times）引述，有熟悉內情的美國官員透露，特朗普政府打算取消與解放軍有關連的內地大專院校留美學生與學者的簽證，估計受影響人數至少有3,000人。

美聯社報道，美國最快本周宣佈取消這批中國人的簽證，並驅逐他們出境，以防他們在美國進行情報工作，危害美國國家安全。

相關文章：【中美角力】CNN分析：特朗普或採取更強對華立場

相關文章：【港區國安法】怕損害港人利益 美國多間商會籲特朗普「慢慢來」

在美國，中國留學生人數是眾多國家中最多的，人數大約有36萬名，雖然3,000人只佔總人數的小部份，但不排除有受影響的學者正從事重要的研究工作，預料此計劃將會引起美國各大高等學府反彈。

為制裁中國制訂「港區國安法」，特朗普正在考慮採取反制措施，不過取消留學生和學者簽證一事，早在「港區國安法」之前就已成為美國對付中國的手段之一。

 

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撰文 : 黎以芳

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