▲ 【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年 藍韜文要求中方停止實施港區國安法

全國人大通過港區國安法,在國際間引起爭議。英國要求中方停止實施港區國安法,英國外相藍韜文表示,否則英方會考慮讓BNO護照持有人,入境逗留英國期限延長至12個月,並可在英國讀書和工作,「為持有人申請英國公民身份鋪路」。

【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

全國人大周四(28日)通過港區國安法,建立香港特區維護國家安全法律制度後,英國、美國、加拿大及澳洲四國外長發表聯合聲明,對港區國安法表示嚴重關注,要求中方停止實施。

英國外相藍韜文(Dominic Raab)稱,港區國安法「損害香港自治和港人自由」,假如北京不撤回,英國政府會考慮修改BNO護照地位,將持有人免簽證入境英國逗留期限,由6個月延長至12個月,並容許在英國讀書和工作。藍韜文稱:

「此舉會為未來取得英國公民身份鋪路。」

(That will itself provide a pathway to future citizenship.)

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權

香港目前約有31.5萬人持有BNO護照,而英國現時制度規定,外國人需要在英國住滿5年,才可申請英國永久居留權,成功申請後則需要在英國常住至少12個月。

