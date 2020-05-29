▲ 【BNO】公民身份鋪路 英國擬延長逗留期限至1年 藍韜文要求中方停止實施港區國安法

全國人大通過港區國安法，在國際間引起爭議。英國要求中方停止實施港區國安法，英國外相藍韜文表示，否則英方會考慮讓BNO護照持有人，入境逗留英國期限延長至12個月，並可在英國讀書和工作，「為持有人申請英國公民身份鋪路」。

【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

全國人大周四（28日）通過港區國安法，建立香港特區維護國家安全法律制度後，英國、美國、加拿大及澳洲四國外長發表聯合聲明，對港區國安法表示嚴重關注，要求中方停止實施。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，港區國安法「損害香港自治和港人自由」，假如北京不撤回，英國政府會考慮修改BNO護照地位，將持有人免簽證入境英國逗留期限，由6個月延長至12個月，並容許在英國讀書和工作。藍韜文稱：

「此舉會為未來取得英國公民身份鋪路。」

（That will itself provide a pathway to future citizenship.）

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權

香港目前約有31.5萬人持有BNO護照，而英國現時制度規定，外國人需要在英國住滿5年，才可申請英國永久居留權，成功申請後則需要在英國常住至少12個月。

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責任編輯：方圓之