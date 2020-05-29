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【公用股收息】瑞信：本地業務佔比小兼有6厘息　長建電能為首選

金融經濟 10:46 2020/05/29

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長建的本港業務盈利貢獻，在公用股中相對偏小。圖為長建在新西蘭的基建投資。

中美角力因「港區國安法」升溫，港股大幅波動。瑞信指，電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 過去兩周回調14%至17%，部分原因與本地股氣氛疲弱有關，但電能及長建的本港業務佔比只有5%至11%，較其他本地公用股的43%至100%更小，因此股價跑輪同業是不合理的。

電能及長建旗下港燈 （02638） 的本地電力業務受到「管制計劃協議」保障，即使電力需求變動，最高回報率保持不變，令電能及長建的防守力較其他燃氣股更高。

過去20年有良好的派息紀錄

瑞信表示，雖然經考慮遞延稅項餘項重新計算，會對電能及長建分別造成約14億元及約8億元的一次性影響，但有關影響均非現金項目，故預期不會對上半年派息有影響。

長建及電能股價經調整後，現時股息率已分別達6.4厘及6.6厘，息率均處偏高水平，相信未來派息的能見度仍高，因市場對股息預期不高，而且過去20年兩者均有良好的派息紀錄。

面對現時美國十年期債息只有約0.7厘的低息環境下，本地公用股的風險回報相當吸引，當中電能及長建為首選。

相關文章：【長建AGM】李澤鉅：長建業務穩健多元化　「全球最襟捱的企業之一」

相關文章：【盈警】英國企業稅率不變　長建電能料上半年溢利大跌

香港股票 港區國安法 國安法 電能實業（00006） 派息 長江基建集團（01038） 公用股 燃氣股 中電 港燈

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