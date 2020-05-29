上星期，當消息傳出中央會在香港訂立國安法時，港股隨即出現拋售，在一天內下跌了5.6%，雖然及後的交易日港股出現反彈，但這也是在恒指歷史中罕見的。廣泛性的拋售反映出市場的恐慌，亦同時引起多國的關注，而美國更表示不保證繼續賦予香港特殊待遇。投資者可能再次擔心香港的「前途」問題，面對這些言論，持港股的投資者可以如何部署？

中國在過去三十年的經濟改革中呈現出爆炸式的增長，而相對成熟發展的香港經濟增長已落後於中國，在佔中國國內生產總值（GDP）的比重亦逐漸下降，兩者的GDP亦走向分歧。在這個情況下，香港對中國經濟的重要性已漸減。但由於香港的金融市場仍是中國對外的其中一個重要窗口，近來還有不少在美國已上市的中國企業要來香港第二上市以籌集資金，香港金融業仍能從中受惠。在恒指的角度上看，現時50個指數成分股中，有28間是內地企業，佔指數比重近60%。而十大指數成分中，有7間是中國公司。從商業層面上，在港設有本地辦事處的非香港公司中，中國公司佔約26%，其次是佔15%的日本公司，而美國公司則佔12%。由此可見中國公司在本港的數量龐大。

經過新冠肺炎一疫，相信大家都感覺到消費模式的改變，新的消費模式將進一步影響靠本地經濟作為主要收入來源的本地公司的前景。總結以上數字，我們看淡香港本地公司的股票，但是對在香港上市的中國企業依然保持正面。