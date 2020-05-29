【瑞幸造假】傳售代金券誇大銷售 瑞幸咖啡：正推進內部調查（第二版）

有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（Luckin Coffee，美：LK）早前自爆財務數據造假。《華爾街日報》報道，瑞幸咖啡通過向董事長兼控股股東的關聯公司出售代金券，以誇大銷售。瑞幸咖啡股價周四回吐2成，收報2.06元。

瑞幸表示，在獨立法律顧問和法務會計顧問的協助下，董事會特別委員會正繼續全力推進內部調查，正在評估財務造假行為對公司此前發布的季度財報的影響，並積極配合和回應來自中美監管部門的問詢。

瑞幸續稱，由於調查正在進行，公司不能對造假事件的具體細節進行評論，將根據特委會內部調查的更多進展，適時對市場披露，並強調公司採取各種優化內控的措施，並繼續在董事會和新任高管的領導下，聚焦公司業務發展。

捏造了2億至3億元人民幣銷售額

據《華爾街日報》報道，瑞幸咖啡員工利用個人賬戶購買代金券，捏造了2億至3億元人民幣（2,800萬至4,200萬美元）的銷售額。這種做法後來演變為向名不經傳的公司批量銷售代金券，報道引述公司登記信息稱，其中包括與董事長和創始人陸正耀的一位親戚有聯繫的公司。相關公司購買代金券，使瑞幸咖啡帳面收入遠高於其咖啡店的營業收入。

報道又引述內部文件及公共記錄指，一名虛構的採購員還處理了超過1.4億美元的材料及服務付款。

報指指，瑞幸咖啡的欺詐行為可以追溯到該公司1年前在納斯達克市場首次公開募股（IPO）之前。

瑞幸咖啡早前宣布收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，瑞幸咖啡則要求舉行聽證會以作應對，並於5月20日復牌。瑞幸咖啡復牌以來，股價累跌53%。

（第二版加入瑞幸咖啡回應）

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責任編輯︰梁浩碩