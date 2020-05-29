【科網狂潮】美團股價照破頂全日升7%　創辦人王慧文減持套現近3億元　

▲ 美團創始人之一、高級副總裁王慧文趁高位沽貨套現。

美團點評 （03690） 股價近期屢創新高，美團創始人之一、高級副總裁王慧文趁高位沽貨套現。美團創始人之一、高級副總裁王慧文在周二（26日）減持200萬B股，套現逾2.7億元。美團今早股價照升，U盤更抽高，全日收146.7元，升7%，成交額210.5億元。

據港交所 （00388） 資料，王慧文在周二，即公司公布首季業績翌日，以每股平均價136.89元沽出200萬股B股，套現2.74億元，B股持股量由0.46%降至0.42%，仍持有2127.86萬股。王慧文成為美團在港上市以來首名減持股份套現的「特權股份」股東。

美團點評最新年報顯示，王慧文目前所擁有的A類股份，經由王慧文及其家族透過信託間接全資擁有的公司Kevin Sunny持有，其實質擁有3640萬股，佔A類股份權益約4.95% 。每股A類股份擁有10票投票權，而B類只有一票。

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編輯：吳敏芳