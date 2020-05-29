恒生指數尾市跌逾百點　滙豐跌近3%再失36元（不斷更新）

▲ 特朗普周五將舉行記者會談及中國 恒指黑期跌約135點道指期貨跌104點（不斷更新）

人大昨通過「港區國安法」，美國總統特朗普表示，將會在當地星期五舉行記者會談及中國，市場認為特朗普可以採取各項懲罰措施，美股三大指數倒跌，道指跌147點，恒生指數低開351點，開報22781點，早段跌幅收窄至不足50點，惟在滙豐 （00005） 及友邦 （01299） 拖累下，恒生指數半日跌164點，恒指中午收報22968點。

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【15：31】港股尾段跌約160點，仍於23000點水平以下，報22973點。

【15：24】美團 （03690） 突升幅擴大至逾3%，高見142元再創新。美團信用支付產品美團月付今日正式上線。

【15：22】滙豐 （00005） 跌近3%，再穿36元水平，低見35.85元。

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【15：00】內地股市午後續向好，上證升0.2%；深證升0.9%；創業板指升1.5%。

【14：37】滙豐 （00005） 跌2.6%，低見36.05元；騰訊 （00700） 轉跌0.3%；港交所 （00388） 升幅全消，暫無升跌。

【14：34】港股午後跌幅擴大至約250點，跌穿22900點水平。

【14：28】騰訊 （00700） 轉跌近0.2%，報407.6元。

【14：03】港鐵 （00066） 破底低見36.2元後，午後股價逆市倒升0.1%，報36.9元。

【13：27】保發集團 （03326） 乾升55%，涉5宗成交或6.7萬元。

【13：22】領展 （00823） 午後升幅擴大，領展升2.2%，高見58.25元。

【13：17】中交建 （01800） 逆市升2%，高見4.91元。中交建自2006年底上市以來，首次實施回購，據通告披露，昨日（5月28日）實施首次H股回購，以4.77至4.84元買入300萬股，佔發行股數的0.07%，涉資1440.8萬元。

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【13：12】天能動力 （00819） 復牌破頂飈近3成後一度倒跌，最新升4.2%，報8.54元。

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【13：08】康希諾生物 （06185） 升一成，康希諾生物等56隻股份獲納入MSCI環球指數系列的中國指數。

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【13：02】網易於昨日通過上市聆訊，並於今午上載招股書至港交所 （00388） ，港交所股價變動不大，升0.5%。

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【13：00】港股午後初段跌約130點，於23000點水平爭持。

【13：00】日前遭CloudyThunder Research（陰霆研究）狙擊的天能動力 （00819） 中午再發澄清公告，午後復牌股價升逾12%，破頂高見10.6元。

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【12：35】恒指黑期於中午時段跌約150點，報25952點；道指期貨跌129點，報25328點。

【12：10】中生製藥 （01177） 績後升7.2%，為升幅最大藍籌；吉利 （00175） 折讓7.2%配售6億股，股價跌9.4%，藍籌中最差。

【12：04】恒生 （00011） 跌3.1%，破底低見117.5元；東亞 （01299） 跌2.1%，破底低見14.02元。中銀香港 （02388） 跌1.1%，渣打 （02888） 跌4.5%。

【12：01】滙豐 （00005） 跌2.2%，中午收報36.2元；友邦 （01299） 跌2.6%，中午收報63.05元，2股已拖累大市跌97點。

騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.05%，中午收報408.4元；港交所 （00388） 升0.4%；中移動 （00941） 升0.6%。

【12：00】恒生指數半日跌164點，中午收報22968點。國指半日跌21點，中午收報9529點。主板成交560億元。

【11：59】MSCI香港指數將於收市後剔走維他奶 （00345） 及裕元 （00551） ，維他奶跌1.2%，裕元跌0.2%。至於香港小型股指數加入港視 （01137） 、置富產業信託 （00778） 及九興 （01836） 等5隻股份。港視升2.3%，九興升0.8%。被剔走的思捷 （00330） 升12%、I.T （00999） 跌1.6%。

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【11：44】公用股逆市向上，中電 （00002） 升0.7%；煤氣 （00003） 升0.8%；電能實業 （00006） 升1.3%。

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【11：42】大市中午收市前續跌約150點，企23000點樓下水平。

【11：41】騰訊 （00700） 今早曾升1%，惟股價回軟，最新報408.2元，無升跌。

【11：30】內地股市半日向好，上證微升0.01%；深證升0.5%；創業板指升1%。

【11：14】港股跌幅再擴大至約150點，23000點得而復失。滙豐 （00005） 跌2.3%，低見36.1元再次下試36元水平。

【11：02】騰訊 （00700） 升幅擴大至1%，高見413.4元；港交所 （00388） 亦升1%，高見274.4元。

【10：58】大市跌幅收窄至不足50點，試上23100點水平。

【10：49】阿里健康 （00241） 升3.5%，高見18.1元。阿里健康獲花旗上調目標價至30元。平安好醫生 （01833） 亦逆市靠穩，升0.1%。

【10：38】內銀股隨A股向下，建行 （00939） 跌0.8%；工行 （01398） 跌0.2%；農行 （01288） 跌近1%；中行 （03988） 暫無升跌。

【10：33】本地銀行股下挫，除滙豐 （00005） 跌2%；渣打 （02888） 跌4.4%；恒生 （00011） 跌3.2%，破底低見117.5元；東亞 （00023） 跌1%，破底低見14.02元；中銀香港 （02388） 跌0.5%。美國白宮經濟顧問庫德洛指，華府在處理貿易及其他金融事務時，可能需要將香港當作中國內地一樣對待。

另外，全球最大型銀行中的16家被指控在2003年至2013年間共謀，操縱外滙基準滙率及報價給客戶的滙率。美國地區法官日前駁回一組銀行的上訴，允許大多數索賠要求繼續推進。

滙豐渣打操控外滙交易上訴遭美國法院駁回

【10：24】港股最新跌約100點，企23000點水平。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 跌2%拖累大市表現。

【10：16】中生製藥 （01177） 績後低開倒升逾7%，高見12.38元，暫為升幅最大藍籌股。

【10：01】外電引述知情人士報道，港交所 （00388） 已批准京東及網易的上市申請。港交所股價升1.6%，高見274元。

【新股IPO】港交所據報已批准京東及網易上市申請

【09：50】本港地產股普遍未止跌，恒地 （00012） 跌1.1%；新地 （00016） 跌1.6%；新世界 （00017） 跌1.4%；長實 （01113） 跌.2%；信置 （00083） 逆市升1%

【09：49】ATM3股逆市向上，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.2%；騰訊 （00700） 升0.6%；美團 （03690） 升1.4%破頂高見140.4元。

【09：49】大市跌幅收窄至130點，重上23000點水平。

【09：40】友邦 （01299） 早段跌幅擴大2.6%，一度跌穿63元低見62.8元。

【09：38】港股早段跌幅收窄至約230點，試收復22900點水平。

【09：30】美團點評 （03690） 遭始創人王慧文減持200萬股，惟股價仍高開2.5%，報140.4元創上市新高。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別跌0.6%。

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【09：29】國美零售 （00493） 升近11%，開報1.01元。國美零售公布，向經營京東網上商城的JD.com.Inc發行本金額1億美元的可換股債券。

【09：27】中國生物製藥 （01177） 跌1.6%，開報11.18元。中生製藥首季度收入錄得62.2億元人民幣，純利約8.6億元人民幣，均按年持平。

【藍籌業績】中生製藥首季賺8.6億人幣 按年持平

【09：25】阿里影業 （01060） 績後跌1.1%，開報0.93元。阿里影業公佈截至3月底年度業績，收入跌5%至28.75億元人民幣，經營虧損擴大至9.81億元人民幣。受大額應收款項與投資項目減值損失影響，淨虧損大幅擴大至11.51億元人民幣，不派息。

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【09：20】堡獅龍bossini （00592） 股價跌3.5%，開報0.42元。堡獅龍bossini發盈警，於截至今年4月底止10個月，股東應佔虧損料達1.95億元，相對截至2019年底止6個月（上半財年）虧損9400萬元。

【盈警】bossini發盈警 10個月虧損近2億元

【09：20】恒生指數低開351點，開報22781點。滙豐 （00005） 跌1.9%，開報36.3元；騰訊 （00700） 跌0.6%，開報405.8元。港交所 （00388） 跌1.6%，開報265.2元；中移動 （00941） 跌1.7%，開報53.2元；友邦 （01299） 跌2.1%，開報63.35元。

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【09：15】人民幣中間價報7.1316，下調39點子。

【09：13】期指開報22620點，跌278點或1.2%，低水512點。

【08：46】亞股早段向下，日經225指數跌64點或0.3%，報21852點；南韓KOSPI指數跌0.4%，報2021點。

【08：40】恒指黑期跌約135點，報22969點；美股期貨向下，道指期貨跌104點，報25353點。

【08：05】吉利汽車 （00175） 擬配售6億新股，佔已發行股本約6.51%，每股配售價10.8元，較上日收市價11.72元折讓7.8%，籌逾64億元。

吉利折讓7.8%配售6億新股 籌逾64億元

【07：50】具騰訊 （00700） 概念的支付平台移卡 （09923） 公布招股結果，每股定價16.64元，香港公開發售部分超額認購640.38倍，1手中籤率10%。

【新股IPO】騰訊概念股移卡超購640倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：00】美股三大指數倒跌，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

港股ADR收報22980點，跌152點或0.7%。恒指夜期升132點，收報23030，低水103點，成交21430張。

道指倒跌147點港股ADR跌152點 紐約期油升2.7%

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責任編輯︰梁浩碩