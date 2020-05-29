恒生指數低開351點　滙豐跌1.9%（不斷更新）

▲ 特朗普周五將舉行記者會談及中國 恒指黑期跌約135點道指期貨跌104點（不斷更新）

人大昨通過「港區國安法」，美國總統特朗普表示，將會在當地星期五舉行記者會談及中國，市場認為特朗普可以採取各項懲罰措施，美股三大指數倒跌，道指跌147點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約152點，恒指料開報22980點。

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【09：30】美團點評 （03690） 遭始創人王慧文減持200萬股，惟股價仍高開2.5%，報140.4元創上市新高。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別跌0.6%。

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【09：29】國美零售 （00493） 升近11%，開報1.01元。國美零售公布，向經營京東網上商城的JD.com.Inc發行本金額1億美元的可換股債券。

【09：27】中國生物製藥 （01177） 跌1.6%，開報11.18元。中生製藥首季度收入錄得62.2億元人民幣，純利約8.6億元人民幣，均按年持平。

【藍籌業績】中生製藥首季賺8.6億人幣 按年持平

【09：25】阿里影業 （01060） 績後跌1.1%，開報0.93元。阿里影業公佈截至3月底年度業績，收入跌5%至28.75億元人民幣，經營虧損擴大至9.81億元人民幣。受大額應收款項與投資項目減值損失影響，淨虧損大幅擴大至11.51億元人民幣，不派息。

阿里影業全年虧損擴大至11.5億 疫情累減值撥備近8億

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【09：20】堡獅龍bossini （00592） 股價跌3.5%，開報0.42元。堡獅龍bossini發盈警，於截至今年4月底止10個月，股東應佔虧損料達1.95億元，相對截至2019年底止6個月（上半財年）虧損9400萬元。

【盈警】bossini發盈警 10個月虧損近2億元

【09：20】恒生指數低開351點，開報22781點。滙豐 （00005） 跌1.9%，開報36.3元；騰訊 （00700） 跌0.6%，開報405.8元。港交所 （00388） 跌1.6%，開報265.2元；中移動 （00941） 跌1.7%，開報53.2元；友邦 （01299） 跌2.1%，開報63.35元。

【09：15】人民幣中間價報7.1316，下調39點子。

【09：13】期指開報22620點，跌278點或1.2%，低水512點。

【08：46】亞股早段向下，日經225指數跌64點或0.3%，報21852點；南韓KOSPI指數跌0.4%，報2021點。

【08：40】恒指黑期跌約135點，報22969點；美股期貨向下，道指期貨跌104點，報25353點。

【08：05】吉利汽車 （00175） 擬配售6億新股，佔已發行股本約6.51%，每股配售價10.8元，較上日收市價11.72元折讓7.8%，籌逾64億元。

吉利折讓7.8%配售6億新股 籌逾64億元

【07：50】具騰訊 （00700） 概念的支付平台移卡 （09923） 公布招股結果，每股定價16.64元，香港公開發售部分超額認購640.38倍，1手中籤率10%。

【新股IPO】騰訊概念股移卡超購640倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07：00】美股三大指數倒跌，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

港股ADR收報22980點，跌152點或0.7%。恒指夜期升132點，收報23030，低水103點，成交21430張。

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責任編輯︰梁浩碩