▲ 道指倒跌147點港股ADR跌152點 紐約期油升2.7%

道指倒跌147點

美股倒跌，美國總統特朗普表示，將會在當地星期五舉行記者會談及中國，市場認為特朗普可以採取各項懲罰措施，美股三大指數倒跌，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

港股ADR跌152點

港股ADR收報22980點，跌152點或0.7%。恒指夜期升132點，收報23030，低水103點，成交21430張。

紐約期油升2.7%

美國上周原油庫存意外增加逾790萬桶，汽油庫存則意外減少逾72萬桶，另有消息指沙特及部分產油國正考慮延長減產至年底，但仍未獲俄羅斯支持。油價上升，紐約期油收報33.71美元，升0.9美元2.7%；布蘭特期油收報35.29美元，升0.55美元或1.6%。

美滙指數跌0.6%

美滙指數觸近2個月低位，美滙指數最新報98.47，跌0.6%，歐元兌美元報1.1075；美元兌日圓報107.69。

美國10年期債息報0.697厘。

紐約期金升0.1%

中美關係緊張，金價受支持，紐約期金收報1728.3美元，升1.5美元或0.1%。現貨金於1717美元水平。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩