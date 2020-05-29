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10年賭約首達標　Tesla馬斯克獲市值逾7百億美元認股權

環球政經 07:15 2020/05/29

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Tesla周四（28日）向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中顯示，行政總裁馬斯克（Elon Musk）獲得2018年定立的薪酬協議中，首批約170萬認股權。按Tesla周四收市價每股805.81美元計算，該批認股權市值達7.75億美元，但未清楚他是否已行使這些認股權。 

相關文章：Tesla加州工廠疑違規復工 馬斯克：拉我就好

馬斯克並無底薪或任何現金花紅，但擁有公司約18.5%的股份，價值約240億美元。他在2018年定立的薪酬協議規定，Tesla如能在6個月內平均市值達到1000億美元，而且在四個季度平均收入達200億美元，或15億美元的息稅折攤前盈利（EBITDA），他便可獲得首批認股權。其後Tesla市值在十年內，每遞增500億美元，便要再向他分發認股權，直至達到最終目標，將公司市值增加10倍至6500億美元。計劃一共有12個目標，假如全數達成，馬斯克一共可獲2030萬認股權，預料成為美國史上獲得最多認股權獎勵的企業高層。

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