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【美股收市】特朗普周五記者會談中國　道指倒跌147點

環球經濟金融 04:30 2020/05/29

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美股收市前半小時升勢逆轉，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，將會在當地星期五舉行記者會談及中國。路透社認為，特朗普可以採取各項懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證及其他經濟上的處分，美股三大指數倒跌，能源股急跌2.9%最傷，銀行股亦跌逾1.5%，市場避險升溫，公用股逆市升逾3%。

標指及納指即市曾漲逾1%，主要受經濟數據顯示新冠疫情衝擊沒較預期般嚴峻，提振市場氣氛，美債價跌。

大市早段投資者聚焦美國經濟活動重啟，加上波音（美：BA）有限度恢復生產737 MAX客機，抵銷港區國安法通過而加劇的中美緊張利淡，美股周四高開，道指最多彈210點。

本港今晨4時，道指跌147點，報25400點；標指跌6點，報3029點；納指跌43點，報9368點。

波音股價最多彈4.8%，主因公司已經在華盛頓州廠房恢復737 MAX客機的生產，即使現階段復產仍處於低水平，惟尾市有回吐。

特朗普因應其Twitter帖文受審查，周四簽署行政命令，制裁社交媒體的審查行為，並會就此尋求立法。司法部表示，可能會對社交媒體提出訴訟。

Twitter（美：TWTR）收市跌4.4%，相關股份Facebook（美：FB）及Google母企Alphabet（美：GOOG）跌1.6%及0.1%。

再有儲局官員就經濟發表評論，達拉斯儲行行長卡普蘭（Robert Kaplan）預計美國經濟今年下半年及2021年實現增長，但警告若不加強檢測，前景存下行風險，又指經濟增長預測乃假定消費者願意外出旅行、就餐及重新廣泛參與經濟活動。

卡普蘭指根據基准預期，失業率到年底將下降到10%至11%，到2021年底將低於7%，但就認為要到2021年下半年才能消化掉全球過剩的庫存。卡普蘭今年在聯邦公開市場委會擁有投票權。

美國上周首次申領失業救濟人數仍達212.3萬人，多於市場預期的210萬人。首季年率化國內生產總值（GDP）亦由原本按季收縮4.8%，調低至收縮5%，是2008年以來最大跌幅。

持續申領失業救濟金人數為386萬人，已由3月的高峰2,105萬人回落；美國疫情爆發至今，累計4,100萬人申領失業救濟金。

美滙弱，最多曾跌0.7%，報98.35；歐美兌美元曾升0.8%，高見1.1093，日圓曾升0.2%，報107.9日圓兌1美元。

金價造好，現貨金曾升1.1%至高見1,727.65美元；紐約期油及布蘭特期油最多升4.3%及3.5%，報34.21及35.95美元，兩油尾市升幅收窄。

美債價跌息升，10年債息曾升近3點子，報0.7113厘。

Twitter日前首次向特朗普的帖文進行查證，並將其標記為假信息。特朗普隨即發文砲轟Twitter，威脅要加強管制甚至關閉社交平台。

社交平台 布蘭特期油 紐約期油 港區國安法 Alphabet（美：GOOG） Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR） Twitter 美股 疫情

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