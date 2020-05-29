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特朗普簽行政令 制裁社交平台 Twitter股價跌逾4%

環球經濟金融 04:28 2020/05/29

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美國總統特朗普（Donald Trump）因應其Twitter帖文受審查，周四簽署行政命令，制裁社交媒體的審查行為，並會就此尋求立法。司法部表示，可能會對社交媒體提出訴訟。

Twitter（美：TWTR）股價受壓，收市跌4.4%，相關股份Facebook（美：FB）及Google母企Alphabet（美：GOOG）跌1.6%及0.1%。

特朗普簽署命令之前在白宮告訴記者，根據行政令，他們將無法逃避責任。特朗普說，社交媒體公司擁有不受控制的權力，並說Twitte不再是中立的公共平台。

目前《通信規範法》第230條的法規，讓網上社交平台對用戶發布的內容，在大程度上免除法律責任。長期以來，這項法律一直保護Twitter、Facebook和谷歌等公司，不對用戶發布布的內容負責。

本周二，Twitter首次對特朗普一系列「推文」打上了應進行「事實核查」 (fact-check)的警示標籤。周三，特朗普作出回應，聲稱要監管或關閉社交媒體公司。

Twitter 行政總裁傑克‧多西（Jack Dorsey）此前表示，他支持Twitter對特朗普的兩條「推文」（Twitter消息）進行事實核查的決定，盡管這一決定招致特朗普及其盟友的強烈指責。

司法部長威廉‧巴爾表示，該命令不會廢除所謂的第230條保護。

巴爾 Alphabet（美：GOOG） Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR） 白宮 社交平台 特朗普 媒體 行政 美國

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