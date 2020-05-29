【英國疫情】英國6月進一步解封 容許6人戶外聚會

英國疫情已過高峰，首相約翰遜宣布，6月實施下一階段解封，放寬英格蘭地區的防疫限制。下周一（6月1日）起，當局容許英格蘭地區的民眾在室外聚會，人數上限增至6人，但需保持2米社交距離及良好衞生習慣。另外，小學一年級、六年級和學前班將逐步復課，中學生料6月中復課；戶外零售商與汽車陳列室可重開。

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約翰遜（Boris Johnson）在政府每日記者會上表示，英國已通過5項測試標準。他解釋，第一個測試是保護醫療服務，英格蘭475間機構周二（26日）通過測試；第二個標準為每日死亡人數持續下跌，亦已通過；第三是感染人數，在過去7日，確診人數下跌，累計僅2312宗；剩下的測試關於個人保護裝備供應和爆發第二波疫情風險。

約翰遜表示，允許不多過6人在花園或私人室外地方聚會，意味朋友和親友都可以見面。他形容，這是期待已久的快樂時刻，並指今次小範圍放寬防疫限制，有助民眾邁向正常生活。

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惟約翰遜警告，民眾不應通宵聚會，以及避免邀請太多來自不同家庭的人聚會。他建議，可舉行燒烤聚會，促請民眾保持社交距離和「用常識」洗手。

以上措施只適用於英格蘭地區，蘇格蘭、北愛爾蘭與威爾斯將由當地政府決定。蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）早前已放寬部分防疫限制，包括容許不多於8人的戶外聚會。

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記者：鄧燕君