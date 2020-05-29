【美股午市】道指午市漲近180點 能源及銀行股有回吐

美股午市維持逾百點升勢，標指連續四天向上至12周高，主要是經濟數據顯示新冠疫情衝擊沒較預期般嚴峻，利好市場氣氛，美債價跌。能源及銀行股在連升兩天後有回吐。

投資者聚焦美國經濟活動重啟，加上波音（美：BA）有限度恢復生產737 MAX客機，抵銷港區國安法通過而加劇的中美緊張利淡，美股周四高開，道指最多彈195點。

本港今晨1時30分，道指升179點，報25727點，標指及納指升28及103點，報3064及9515點。Stoxx歐洲600指數收市升1.6%，英法德股升幅介乎1.1%及1.8%。

波音股價最多彈4.8%，主因公司已經在華盛頓州廠房恢復737 MAX客機的生產，即使現階段復產仍處於低水平。

隨着投資者預期非必需商品及服務的需求將強勁回升，嘉年華郵輪（美：CCL）及聯合航空（美：UAL）受疫情封鎖打擊最大的股份，股價連升兩天後有回吐。

美國總統特朗普（Donald Trump）因應其Twitter帖文受審查，向社交網站祭出行政命令，相關科網股受壓，Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）、Google母企Alphabet（美：GOOG）跌幅一度介乎2.2%至5.3%。Facebook股價午市回升1%。

最新數據顯示，持續申領失業救濟金人數為386萬人，已由3月的高峰2,105萬人回落；美國疫情爆發至今，累計4,100萬人申領失業救濟金。

美滙弱，暫跌0.7%，報98.41；歐元兌美元升0.6%，報1.1077，日圓變化輕微，報107.69日圓兌1美元。

金價造好，現貨金曾升1.1%至高見1727.65美元；紐約期油及布蘭特期油最多升4.2%及3.5%，報34.19及35.95美元，兩油午市升幅收窄至3.5%及2.8%

美債價跌息升，10年債息升近2點子，報0.7014厘。

