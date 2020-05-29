港區國安法要面對甚麼問題？

香港問題早已不光是香港自身的問題，它已是美國要開闢的一個遏制中國崛起的戰場。中國一直不願與美國短兵相接，但過去2、3年美國的行徑，尤其是在疫情期間的無底綫甩鍋，恐怕已使中央政府作出了判斷，美國已不再是朋友，而且是一個有意把中國當成是敵人的對手。中國對香港的政策與定位，也在迅速調整。與其把香港這一戰場當作前綫，不如在此清理「內奸」打掃戰場，將香港變回一個可靠的後方。

美國亦分地方及聯邦法律

在一場戰爭中，己方有「內奸」是很危險的事，清理「內奸」的方法是靠法制，港區國安法的出台亦為了此目的。既然中央已決心對抗美國，香港這陣地是絕不願放棄的，所以港區國安法對港獨分子等必須有一定的震懾，但美國卻肯定會將港區國安法污名化。港區國安法的主旨甚至細節，恐怕早已寫下，並很有可能6月便通過，我相信有幾點它是要面對的。

第一，保護國家安全的執法者，應是香港警察還是國安部派遣來港的成員？這各有優點缺點。找港警的好處是他們熟悉情況，對付暴亂有經驗，自去年中以來，其忠誠已贏得中央信任。不過，他們的設備及開支，也易受到香港政客的制約，他們的家人在港，也可能成為報復對象。至於國安，港人大多不知其情報能力及行動能力如何，估計對付外國勢力會較為純熟，但也許要一段時間才能贏得港人信心。他們的開支及編制應不會受制於香港政客，其家人也不用擔心有何報復行動。特區政府應無權指揮國安，他們的上司應是中央的國安部。

港警及國安既有上述的特性，在港保護國家安全，應如何分工？我相信美國的制度值得參考，她有地方警察（例如紐約或羅省警察），大凡觸犯了各州或地方法律的，由地方警察執行調查與抓捕，但若有人觸犯了全國或聯邦法律的，則由聯邦調查局（FBI）人員負責。同理，若非涉及全國性安全問題，本地警察已能辦好事。

第二，美國也有一國兩制或多制，各州的法庭，有些案件不能審理，觸犯聯邦法規的，要由聯邦法院去審。香港也可依樣劃葫蘆，本地法律能涵蓋的，全部由本地法庭處理，但若是涉及港區國安法條文的，就由一個全國性法庭審理。此法庭設於香港還是內地，無關宏旨，若是香港氣氛已然祥和，犯分裂罪的人數少，那麼設立一種代表全國的巡迴法庭，有機會才審案一次，便已足夠。這裏還有個問題，與港區國安法有關的案件誰有資格當法官？本港法官未必懂得內地的法則，有些法官不是中國籍，我們亦見過不少法官判案及言論偏頗，不單港人信不過他們，中央亦不信，這些人不應有資格審訊與中國國家安全有關的案件，道理正如高官不能有外國籍。

第三，過去一年，我們見到香港一些暴徒常被判得很輕，以致保釋出來以後又再搞事。治亂世要用重典，否則暴徒犯罪機會成本太低，容易吸引更多人以身試法，人數若多，被捕及判罪的機會便下降，如此便一發不可收拾。用重典的同時，罪行覆蓋的範圍卻宜收窄，打擊面要小及精準，以免擾民。

香港背靠內地能化解制裁

毋庸諱言，既然港區國安法可有效遏制香港的動亂，美國政府必會多方阻撓。她能用的各種制裁工具，表面上很多，例如徵收香港本土出口到美國商品的關稅、撤資、向設在比利時的國際收支通訊系統SWIFT施壓，以打擊港元及人民幣等等。我以局外人來看，也可以看到有些方法根本作用不大，有些可以兵來將擋，美國也損失重大，中央政府自可想出辦法。不過，未來一段不短的時間內，香港大概率地會風高浪急。

有兩點是香港的定海神針。第一，中國生產力進步迅速，經濟持續增長的基本面不變，而且是全球供應鏈最核心的部分，世界不可能不與中國互相倚靠，中國顯然會繼續向各國開放，但對美國卻未必，這個戰略會使美國日感孤立。第二，中國儲蓄率高，資金的積累比美國加上歐洲還要快，香港處於全球新增資本最多的地區，只要內地肯接受香港的金融服務，這個國際金融中心的空間便大，各種制裁也能夠化解，港區國安法正是使內地願意繼續利用香港金融服務的重要條件。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 國安法對港獨分子起到一定震懾作用。（新華社資料圖片）