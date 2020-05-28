【阿里巴巴】阿里入主6年未扭虧 阿里影業累虧49億

▲ 阿里巴巴2014年入主阿里影業，惟至今仍未扭虧。

阿里巴巴 （09988） 2014年入主阿里影業（前稱文化中國傳播，01060）、阿里健康（前稱中信21世紀，00241），分別成為阿里影視文化娛樂、大健康領域旗艦平台，惟6年後兩股在港股表現差天共地。阿里影業最新披露至3月底財年業績，淨虧損擴大至11.5億（人民幣，下同），依然未能擺脫虧損狀態。

事實上，阿里影業自2014年阿里入主以來，6個財年已合共虧損49億元。集團截至去年3月底淨虧損曾收窄至2.5億元，惹投資者憧憬盈利前景改善。不過最新財務報告顯示，虧損仍大幅擴大，反映集團業務依然承壓。

阿里影業解釋，財年虧損擴大主要因疫情衝擊影視行業，拖累收入表現，加上相當部分產業內的合作夥伴面臨 運營困難和資金鏈斷裂的風險，集團部分應收款項以及投資項目存在回收風險，因此對部分應收款項及投資項目計提了僅8億元的大額減值撥備。

不過疫情影響僅為部分原因，公司去年11月公佈中期業績時，已錄得3.9億元淨虧損，反映公司盈利前景仍不清晰。另一方面，阿里入主以來，阿里影業曾三度換帥，也反映公司仍處於業務探索期。阿里影業董事長俞永福在2016年兼任CEO，阿里巴巴合夥人樊路遠則再在翌年接任俞永福，出任阿里影業CEO。

同時，阿里影業也面臨來自貓眼娛樂 （01896） 的激烈競爭，目前貓眼娛樂仍為中國最大的在線電影票務服務平台，市佔率約6成，阿里影業市佔率僅為30%至35%。

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