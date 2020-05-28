【港區國安法】英美澳加聯合聲明：法案破壞一國兩制框架

▲ 英國、美國、澳洲，以及加拿大發聯合聲明，形容通過國安法之舉與中英聯合聲明背後原則有所抵觸，相關法案亦將破壞一國兩制框架，對此大表關注

外界對「港區國安法」草案獲得通過大表關注，五眼聯盟中的四個成員，英國、美國、澳洲，以及加拿大發表聯合聲明，形容通過國安法之舉與中英聯合聲明的背後原則有所抵觸，相關法案亦將破壞一國兩制框架，對此大表關注，呼籲中央、港府與市民共同尋找各界均接受得到的方案。

英國、美國、澳洲，以及加拿大在聲明中指出，「再次對北京決定在香港實施國安法深表關切」，形容香港過往以自由為基礎繁榮發展，國際社會在香港的繁榮及穩定亦扮演著長期而重大的角色。目前中央把國安法「強加於香港」，而非透過《基本法》23條立法實施，將削弱香港市民自由，亦大大減弱了香港的自治權。

聲明形容，國安法與中英聯合聲明背後原則「直接」抵觸，一國兩制框架亦因國安立法受到損害。英美澳加相信，隨著「港區國安法」落實，港人因政治犯罪被起訴的可能性將見提高，同時令《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟，社會，文化國際公約》中，對香港人權所起的承諾受到破壞。

英美澳加補充，「港區國安法」無助令各界互相理解並消除分歧，憂慮「港區國安法」草案獲得通過，會令香港社會分化問題進一步加深，認為香港之穩定及繁榮將受「港區國安法」損害，呼籲中央履行中英聯合聲明之義務，與港府及市民共同尋找各界均接受得到的方案。

相關文章：【利物浦球迷最開心】外媒：英超6月17日重開 首場為曼城對阿仙奴

相關文章：【港區國安法】台灣將預留經費 援助港人留台

相關文章：【港區國安法】惠譽：引入港區國安法 不會對香港評級帶來壓力