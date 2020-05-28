【港區國安法】香港特殊待遇勢危　滙市恐慌情緒反未及去年示威高峰

▲ 財資界表示，不論港滙現貨或遠期都未見恐慌情緒急升。

「港區國安法」或觸發中美新一輪制裁，美國國務卿蓬佩奧表明，不再保證香港獲特殊待遇。值得留意的是，市場反應並未如預期中恐慌，港滙現貨及遠期走勢大致平穩。事實上，市場數據顯示，即使近日港元拆息已反映市場納入更多風險溢價，但港滙期貨市場的引伸波幅則只有輕微上升，而且遠低於去年9月反修例期間的高峰。

綜合財資界意見，國安法觸發市場憂慮，尤其是消息傳出後，上周港滙1年遠期曾急速轉弱、低見7.838水平，而港元拆息亦抽升重上至1%以上水平，反映市場對港滙及拆息納入更多風險溢價，但普遍認為，除非港美關係大幅轉差，否則港滙遠期現價已充分反映立法及美國採取潛在行動的風險。

美銀：美威脅撤港特殊待遇 部分套息交易拆倉

美銀證券最新發報告指，美國確認香港不再享高度自治後，最終會對香港採取的實際措施仍然未明，令港滙遠期合約的風險溢價急近上升，特別是部分買港元的套息交易拆倉。

反觀期權市場，投資者憂慮情緒似乎平靜得多，特別1年期的港滙期權引伸波幅，仍然遠低於歷史高位（下圖）。

▲ 1年期的港滙期權引伸波幅，仍然遠低於歷史高位。（美銀證券）

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享亦稱，由上周港區國安法消息傳出後，港滙12個月期權的引伸波幅的確由上周三（20日）的1.1%，升至上周五（22日）的1.8%，反映市場的確是有憂慮，目前已回順至1.5%。

他續指，港滙12個月期權的引伸波幅曾在2016年A股熔斷時衝高至4.5%，之後就數到去年反修例示威期間、即9月初的高位2.23%，反映目前市場悲觀情緒仍未及當時。

港滙昨日持續偏強，全日在7.7523至7.7552區間上落，挨近7.75強方兌換保證水平。港滙1年遠期，昨日內與現貨價差曾擴闊至逾730點子、相當於7.83水平，之後已稍微回順至600多點子。

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