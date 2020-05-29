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【港區國安法】哈羅國際港分校具先見之明？ 2018起只讓學生學習簡體中文

環球政經 14:36 2020/05/29

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全國人大通過《港區國安法》草案，此條例帶來的實質影響還是未知之數，不過有網民則笑言，香港人要開始學習簡體字。雖然這些言論純屬戲言，但有些教育機構在《港區國安法》提出之前，一早就實行簡體字中文教學。

相關文章：【港區國安法】環球時報胡錫進：「獨立關稅」這張牌已被研究透

有貴族學校之稱的哈羅國際學校（香港分校）早於2018年只讓學生學習簡體字，讓學生們能與中國内地接軌。當時的副校長Annabel Davies向家長發通告，以2047為題，宣佈此政策。

相關文章：【港區國安法】取消特殊待遇第一擊　關稅料與中國看齊　

當時消息一出引來各界激烈討論，但哈羅香港國際學校卻表示於做相關決定前已向各方及辦校團體討論並尋求意見。學校明白有些家長會傾向繼續用繁體中文授課，但他們相信經過課外活動，學生仍會有廣泛機會接觸繁體字。三年過去，《港區國安法》正式通過，雖然沒有明文規定香港學生只能學習簡體字，但現在回望，哈羅國際學校的政策絕對有先見之明

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撰文 : 歐高榮

香港 國際學校 港區國安法

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