【泰國鬆綁】泰國6月進行第三波解禁　旅客或可於7月入境

新冠肺炎疫情下，很多國家都紛紛進行鎖國，隨疫情有所緩和，陸續有國家宣布將在未來數月或會重開。有泰國官員今天（28日）表示，當地將7月起將重新開放，同時政府會採取防疫措施。

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據曼谷郵報（Bangkok Post）報道，由於疫情逐漸趨緩，國家安全委員會（National Security Council）秘書Somsak Rungsita表示，所有禁令將在7月1日完全解除。這也意味緊急狀態和宵禁將於6月底結束。國際客運航或可再庚進入泰國。

Somsak Rungsita指，政府官員將於6月討論完全解禁後的防疫措施，而市民的配合亦很重要，如持續戴口罩、保持社交距離以及勤洗手。

事實上，於3月26日，泰國宣布進入緊急狀態到下月30日，由4月3日開始實施宵禁至今。截至6月底，國際客運航班皆無法進入泰國。當地政府分別在5月3日及5月17日進行第一、二波解禁，預料下月1日會進行第三波解禁。第三波解禁中，百貨公司營業時間，或將由原定8時延長到9時；美容沙龍、按摩店、電影院、健身房、動物園和會展中心亦有機會重開。

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