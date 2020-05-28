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【美股開市】道指彈195點 波音恢復生產737 MAX客機

環球經濟金融 21:37 2020/05/28

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投資者繼續聚焦美國經濟活動重啟的利好消息，加上波音宣布已有限度恢復生產737 MAX客機，抵銷因為港區國安法而加劇的中美緊張利淡，美股周四高開，道指最多彈195點，但隨後升幅收窄至不足100點。

特朗普將針對社交媒體簽行政命令 曾威脅關閉Twitter

特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享）

波音（Boeing，美：BA）股價彈2.6%，主因公司宣布已經在華盛頓州廠房恢復737 MAX客機的生產，即使現階段復產仍處於低水平。

總統特朗普料因應其Twitter帖文受審查，而向社交網站祭出行政命令，相關科網股受壓，包括Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）、Google母企Alphabet（美：GOOGL），跌幅介乎0.6%至3.7%。

Facebook股價遭拖累 朱克伯格表態：社交媒體非仲裁者

【美國經濟】上周212萬人首領失業救濟 GDP下修至收縮5%

美國數據弱，美元受壓，美匯指數低見98.73，跌幅0.3%；歐元、英鎊和澳元向好，分別升0.3%、0.3%和0.5%，高見1.104美元、1.2298美元和66.54美仙。

香港局勢升溫，且美元軟，金價向上，現貨金高見1726.93美元，升幅1%。

責任編輯：方賢

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美股 道瓊斯工業平均指數 波音（Boeing，美：BA） Twitter（美：TWTR） Facebook（美：FB） Alphabet（美：GOOG） 谷歌（美：GOOGL）

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間22:00）

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