【Good Food,Good Mood@iM網欄】中環高級餐廳Arbor　來自芬蘭的味覺火花

很多人問我：「你最喜歡的餐廳是哪一間？」我讒嘴的缺點（或優點），加上工作需要，到訪過的餐廳不少，久而久之，便儲下一大堆味覺回憶，所以這條問題看似容易，其實殊不簡單。可是近年有一間餐廳確實成為了我的心頭好，那就是位於中環的高級餐廳Arbor。

Arbor一詞在拉丁文中有「樹」的意思，在2018年4月開業僅8個月便摘下米芝蓮一星，更在翌年再下一城，獲得兩星殊榮。餐廳有如此佳績，主廚Eric Räty功不可沒。Eric來自芬蘭， 15歲那年在廚藝學校看見招聘廣告而成為米芝蓮二星餐廳Chez Dominique的洗碗工，因比其他人勤奮認真而被餐廳主廚Hans Välimäki賞識，讓他漸漸走進廚房成為真正的廚師，更在四年間晉升為廚房領班。為尋找新挑戰，Eric加盟德國米芝蓮三星餐廳Aqua成為餅房總廚。之後Eric再被「挖角」，重返芬蘭Chez Dominique，由洗碗工躍身成為餐廳主廚，是一個活生生的勵志故事。

獨一無二的味覺體驗

Arbor的餸菜特色，在於把精挑細選的日本優良食材，結合繁複而精準的烹調技巧，創造出變化多端而令人驚喜的味道與層次，而且處處流露香港罕見的北歐風味。

最近再次到訪，其暖笠笠的海苔軟包依舊讓人愛不釋手，配合兩款分別以明太子及日本醬油製成的自家製牛油，友人一早已揚言要自己吃掉一整籃麵包，好彩餐廳慷慨，自動為我們多送一份。

Eric雖是芬蘭人，但熱愛日本飲食文化，最近醉心鑽研壽司，故為我們準備了「池魚」作為盛宴的開胃菜。池魚肉以昆布稍為醃製，在壽司飯中加入柚子及山葵，其酸酸辣辣的味道令味蕾瞬間甦醒，緊接把肥美豐膄的池魚腩與辣根蓉一同吃掉，最後喝一口抹茶鮑魚肝高湯，讓鮮味（umami）發揮得淋漓盡致。

前菜是法國Polmard Beef生牛肉他他；Eric特別加入秘製豉油、自家製泡菜汁、芝麻、日本小青瓜、金蓮花及紫蘇葉，旁邊伴上香脆紫菜米餅來提升口感，令人不禁佩服他的創意與觸覺。

接著出場的是「XO」。這道菜的靈感源自香港的XO醬炒蘿蔔糕；香煎北海道帶子啖啖肉，自家製XO醬及海螯蝦油令海鮮鮮味更為突出，配搭清甜的北海道白蘿蔔及香口惹味的炸櫻花蝦天婦羅，便成為了一道完美的「中日」創意菜式。

主菜是法國布列塔尼鴿肉，頂部以沖繩黑糖及四川辣椒焦糖化後造成的脆皮有畫龍點睛之效，旁邊的煙薰舞茸及填滿洋蔥的羊肚菌菌香馥郁，令一向不是鴿迷的同行友人也毫不猶疑地把整碟餸食得一乾二淨。

Eric曾任米芝蓮三星餐廳餅房總廚，甜品當然值得期待。「Chocobushi」是他自創的名字，因他以朱古力仿製成原條鰹魚乾（Katsuobushi），刨下朱古力碎曬在黑麥芽雪葩上，底部藏有威士忌啫喱及清新凸頂柑肉，旁邊的焦糖布丁卻加入焙茶風味，為甜品留下創新且令人印象深刻的味道。

最後以可能是全香港最好食的「瑪德蓮蛋糕」作結；清酒酒糟及青檸皮為蛋糕賦予獨特芳香，其略帶焦香的「脆燶邊」令已經飽到上心口的我們無法不把整件貝殼形蛋糕一舉吃掉！

作者_Carmen Ko簡介：

一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！

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