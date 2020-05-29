【全球大流行】疫情影響貿易活動　協會料將產生3大貿易趨勢

▲ 全球貿易協會總裁Christian Ewert呼籲企業在疫情下履行「負責任採購」（Responsible Purchasing Practice）。（法新社圖片）

新冠肺炎疫情於全球蔓延，打擊國際貿易流動和經濟活動。全球貿易協會(amfori)於上月1至15日期間進行調查，超過9成受訪採購商指疫情帶來嚴重影響。對外方面，他們最常面對之問題包括取消或延遲訂單（75％）、生產商停產（65％）、物流運輸受阻礙（51％）；對內方面，則面對資金流（67%）問題、店舖需配合政府政策而停業（60%）、禁止在採購國中接觸供應商/生產商的限制（44%）。

另外，亦有接近9成受訪生產商指疫情帶來嚴重影響。對外方面所面對之問題包括買家取消訂單（73%）、減少訂單數量（63%）、交付出貨受阻（53%）；對內方面，則面對資金流（56%）、訂單不足導致工作時間減少/工人收入減少（47%）、原材料短缺而導致製造延遲（40％）、生產成本增加（40％）等問題。

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鑑於上述情況，該會總裁Christian Ewert預料，疫情將帶動全球貿易趨勢產生3方面變化：1）採購策略數碼化 2）生產自動化 3）以大數據管理供應鏈。他解釋，由於疫情致影響人員流動與活動，相信採購程序將更趨向數碼化，使採購多樣化；生產方面則更趨向自動化，以確保供應平穩。同時，他重點提到大數據應用，料更多企業將此納入其供應鏈管理策略，藉監控、雲計算信息等，提高整個供應鏈的透明度，緩解風險。

按目前情況而言，Christian Ewert估計全球貿易活動於年底前能初步復甦，倘若不會有第二波疲情衝擊，對來未2年的貿易前景仍感樂觀。他強調，團結與協作是應對目前困境的關鍵，呼籲各國應攜手合作，並鼓勵企業在此時艱繼續履行「負責任採購」，例如盡可能繼續付款、不取消生產中的訂單等，長遠而言方可達至可持續貿易（sustainable trade）。

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記者：蘇穎琪