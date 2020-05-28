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微軟LinkedIn推一年線上研討會　推動職場健康

科技 20:15 2020/05/28

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微軟（Microsoft）及LinkedIn宣布，將聯手提供一系列免費Microsoft Teams線上研討會，為期一年。

為推廣香港職場身心健康，微軟（Microsoft）及LinkedIn宣布，開始為期一年的合作，提供一系列免費Microsoft Teams線上研討會，將在多項議題上分享不同見解，稍後亦會推出讀書會、冥想工作坊及瑜伽課等。

該計劃旨在提高香港大眾對企業多元化及包容性（Diversity & Inclusion）、職場健康、企業社會責任、工作環境趨勢、領導才能，以及職業生涯規劃和發展等多項議題的認識，講者包括兩家公司的代表，以及其他專業機構的高管，對象尤其針對科技行業界的人才。

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Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，受疫情影響，在家遙距工作將成為企業營運的新常態，而員工的身心健康不可忽視。「期望項目進一步提升大家對身心健康全面發展的了解，以及對維持工作與生活和諧（work life harmony）的認識。」

下一次的線上研討會將於6月12日上午11時舉行，主題為「為殘疾人士締造包融兼備的工作空間」，由Women@LinkedIn香港的Nicole Burns和Karen Kim主持，屆時將有Microsoft香港企業及公益事務總監吳家麗、Microsoft香港教育事務高級客戶經理陳妙卿，CareER項目經理李懿德等講者分享。

責任編輯：姚慧儀

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