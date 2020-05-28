  • 27°C
香港時間 : 2020528日 (四) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【黑客攻擊】黑客利用網上表格發動新型網絡攻擊

科技 19:45 2020/05/28

分享：

近日有報告指，網絡犯罪分子會惡意使用網上表格，發動新型網絡攻擊，此類型攻擊更呈持續並上升的趨勢。

網絡攻擊手法層出不窮。近日有報告指，網絡犯罪分子會惡意使用網上表格，發動新型網絡攻擊，此類型攻擊更呈持續並上升的趨勢。

雲端安全解決方案供應商Barracuda，發表最新網絡安全威脅《焦點報告》，指本年1至4月期間，有近10萬宗透過網上表格發動惡意攻擊的個案，其中65%使用Google文件共享存儲網站，部分則仿冒Google旗下網站，騙取用戶登錄憑證。

報告指出，網絡犯罪分子利用假冒的OneDrive，或其他文件共享網站發出電郵，引誘受害者到訪釣魚網站。例如，攻擊者發送的電郵包含連結網站的文件，透過文件的圖片，誘使用戶進行釣魚網站並要求輸入登錄憑證。另外，攻擊者會使用正常網絡建立網上表格，然後透過釣魚郵件附上表格鏈接，以獲取用戶登錄憑證。
 
報告建議，企業應提前部署人工智能解決方案，偵測並阻截帳戶接管和域名冒充等攻擊，利用機器學習分析內部異常情況，亦可利用科技識別可疑活動和帳戶接管跡象，例如在異常時間、位置、或IP地址的登錄，並追蹤行為可疑的IP。另外，用戶可設雙重身份驗證或兩步驗證，加強保護用戶名稱及和安全憑證。

【新冠肺炎】以疫情資訊作招徠　Palo Alto Networks警告網絡攻擊急增

Google Chrome爆重大安全漏洞　20億用家或陷攻擊風險

責任編輯：李寶如

相關文章

【安全漏洞】偽冒藍牙設備　瞄準蘋果、三星用戶攻擊！
2020/05/21
【安全漏洞】偽冒藍牙設備　瞄準蘋果、三星用戶攻擊！
【網絡安全】黑客自動化攻擊　科技業首當其衝
2020/05/20
【網絡安全】黑客自動化攻擊　科技業首當其衝
企業應用reCaptcha普及　網絡釣魚攻擊增加
2020/05/04
企業應用reCaptcha普及　網絡釣魚攻擊增加
【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆
2020/04/23
【網絡攻擊】黑客愛攻流動裝置　網絡欺詐無遠弗屆
人工智能 雲端 編輯 Google IVE OneDrive 雲端 AR 機器學習

上一篇文章

【新iPhone】三星手機面板龍頭　仍為iPhone最大供應商

下一篇文章

【視像會議】Lenovo推會議通訊設備ThinkSmart View　售價為2,698元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G裝置】高通夥全球15間電信商　一年內推出混合實境裝置
【5G裝置】高通夥全球15間電信商　一年內推出混合實境裝置
【數碼通5G】SmarTone 5G月費計劃出爐　加80元享無限5G數據
【數碼通5G】SmarTone 5G月費計劃出爐　加80元享無限5G數據
小米手環5有何新功能？可遙控拍照、支援語音肋理
小米手環5有何新功能？可遙控拍照、支援語音肋理
AI擊敗人類　一張自拍照即可辨別個人性格
AI擊敗人類　一張自拍照即可辨別個人性格
【中美角力】Oppo自家研發晶片　抗衡美國制裁
【中美角力】Oppo自家研發晶片　抗衡美國制裁
【YouTube審查】過濾內地敏感詞　官方：執法系統出錯
【YouTube審查】過濾內地敏感詞　官方：執法系統出錯