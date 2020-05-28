【黑客攻擊】黑客利用網上表格發動新型網絡攻擊

▲ 近日有報告指，網絡犯罪分子會惡意使用網上表格，發動新型網絡攻擊，此類型攻擊更呈持續並上升的趨勢。

網絡攻擊手法層出不窮。近日有報告指，網絡犯罪分子會惡意使用網上表格，發動新型網絡攻擊，此類型攻擊更呈持續並上升的趨勢。

雲端安全解決方案供應商Barracuda，發表最新網絡安全威脅《焦點報告》，指本年1至4月期間，有近10萬宗透過網上表格發動惡意攻擊的個案，其中65%使用Google文件共享存儲網站，部分則仿冒Google旗下網站，騙取用戶登錄憑證。

報告指出，網絡犯罪分子利用假冒的OneDrive，或其他文件共享網站發出電郵，引誘受害者到訪釣魚網站。例如，攻擊者發送的電郵包含連結網站的文件，透過文件的圖片，誘使用戶進行釣魚網站並要求輸入登錄憑證。另外，攻擊者會使用正常網絡建立網上表格，然後透過釣魚郵件附上表格鏈接，以獲取用戶登錄憑證。



報告建議，企業應提前部署人工智能解決方案，偵測並阻截帳戶接管和域名冒充等攻擊，利用機器學習分析內部異常情況，亦可利用科技識別可疑活動和帳戶接管跡象，例如在異常時間、位置、或IP地址的登錄，並追蹤行為可疑的IP。另外，用戶可設雙重身份驗證或兩步驗證，加強保護用戶名稱及和安全憑證。

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責任編輯：李寶如