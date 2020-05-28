【深股戰報】現金流增4倍惹造假疑雲？　蘋概股歐菲光被深交所問話

內地最大攝像鏡頭廠商歐菲光（深：002456），據報本周二（26日）被深交所問話，要求公司就今年4月公布的2019年全年業績，當中淨利潤和經營活動產生的現金流量凈額差異較大作合理解釋，並要說明本期經營活動產生的現金流量淨額較上期增幅較大的原因，以及另外包括研發投入、毛利率等一連提出的20個問題作解釋。歐菲光年報中經營活動產生的現金流量淨額為32.5億元，按年增長405%，引起市場關注。

歐菲光客戶包括蘋果、華為及小米（01810）等，2018年全球市佔率為9%，全球排第4。國內則排第一，第二為藍籌舜宇光學（02382）。

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事實上，今次並非集團首次遭到問話，去年4月公司公布2018年全年業績，由原本去年1月預示全年賺18億，突然4月公布時變虧損5億，引起市場嘩然。深交所隨即向集團發出問詢，要求就業績大變解釋。公司其後解釋為計提資產減值。公司指由於業務龐大，業務單元細分，審計機構接受委託時工作量巨大，需時確定上述因素對2018年業績的具體影響，不存在未及時披露業績修正情況。不過當時大部分券商的研報中均未有提及該風險。

