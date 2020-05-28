【貴過層樓】買樓定買錶？ 史上拍賣價最高的3枚腕錶

每個成功男人的背後都會有一個女人，那麼每個成功男人身上必定有的，便是一隻手錶。男人佩戴一隻體面的手錶，就猶如女人拿了一個漂亮的手袋。手錶既能展現男人的品味和魅力，亦能考驗男人的投資眼光。名錶的升值潛力，究竟有多高？與大多數其他投資不同，手錶遵循趨勢，它們是高價值的機械奇蹟。儘管趨勢是周期性的，但你不必等待10多20才等得手錶恢復流行。以下三個經典名錶的品牌，你又認為值得投資嗎？

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1.Patek Philippe - 6300A-010 Grandmaster Chime（約2.5億港元）

目前世界上最昂貴的手錶拍賣記錄是Patek Philippe的6300A-010 Grandmaster Chime，於2019年在日內瓦的「Only Watch慈善拍賣會」上以3,100萬瑞士法郎（約2.5億港元）的天價拍出。Grandmaster Chime是為慶祝Patek Philippe 2014年的175週年而特別設計的，作為該品牌有史以來最複雜的手錶，這款手錶確實引起很大迴響。兩個錶盤上的20種複雜功能包括三問報時、大小自鳴、萬年曆及雙時區顯示等，這證明了Patek Philippe長期以來對手錶技術的精通。

Grandmaster Chime獨有六項專利，其中一項專利的機械裝置能夠輕鬆旋轉並鎖定刻有雙面的錶殼，因此用家可以選擇要展示兩個錶盤中的哪一個。獨特的不銹鋼錶盤配有玫瑰金錶盤，錶盤上刻有「The Only One」字樣，烏木黑錶盤配有瞬時萬年曆，並帶有四位數的年份顯示。最貴腕錶，確實名不虛傳。

2. Patek Philippe - Henry Graves Supercomplication（約1.9億港元）

Patek Philippe潛力大的鐘錶又何止一隻，Henry Graves Supercomplication超級複雜功能表是有史以來最複雜的機械懷錶之一。其於1933年生產，以第一代銀行家Henry Graves Jr.命名，研發和組裝時間前後花了8年，比Grandmaster Chime還要多一年。

這款懷錶具有24種複雜功能，包含920個零件，包括430顆螺絲，110個輪子，120個可拆卸零件和70個珠寶，它們都是手工製作的。即使在現今，要打造出這款鉅作亦並非易事，何況在90多年前沒有先進的電腦技術輔助呢。Henry Graves Supercomplication在2014年被蘇富比拍賣公司在日內瓦以2,400萬美金（約1.9億港元）的驚天價拍出，比起1999年拍出的1,100萬美金（約8,500萬港元），升值了一倍以上。

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3. Paul Newman's 1968 Rolex Cosmograph Daytona（約8,500萬港元）

2017年的拍賣會中，Rolex Daytona Paul Newman以1,775萬美元約（約8,500萬港元）的高價成交。1963年，勞力士發行了Daytona的特別版，名為「Exotic Dials」，其跟一般版本最明顯的分別，在於計時器的時間刻度末端加上了小方塊。當年這款特別版推出的時候，並不是特別受歡迎，直到Paul Newman的出現。他是美國著名演員、導演、賽車手，當時無論他出席活動、拍攝雜誌封面，甚或進行賽車比賽時，都會戴上這款手錶。

當時 Paul Newman Daytona雖不是限量發售，但生產量卻少得像限量版，低產量亦是其中一個這款手錶價格高企的原因。Paul Newman於1984年將它贈予了他女兒的前男友James Cox，多年後，這款手錶在富藝斯拍賣會拍賣，成為Rolex名錶當中最貴的成交價。

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