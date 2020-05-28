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【港股追蹤】李嘉誠父子齊入貨　大行仍然睇好佢

股樓投資 19:10 2020/05/28

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本地地產股年初先受到疫情打擊，近期又受到港區國安法制定影響外資信心，股價持續受壓。不過仍然有富商選擇繼續增持股份，所指的正是長和系的李氏父子。李嘉誠和李澤鉅上周至今多番增持長實集團（01113），不過股價暫時未見有起色，今日（28日）再跌1.8%，收報41.75元。

李氏父子兩人透過李嘉誠基金會全資擁有之公司，上周四（21日）至今連續4個交易日購入長實股份，4日的平均價為每股46.814元、43.189元、41.4146元及42.5361元，共購入446萬股，涉及資金約1.96億元。

股份年初至今累積跌幅逾25%，不過有大行對佢仍然看好，高盛依然將股份評為維持確信買入名單，目標價63元，以現價計，有近50%潛在升幅；對本地地產股看淡的美銀，也將長實評級評為買入，目標價52元，也比現價高出逾20%。

李嘉誠每次增持長和系股份，股價多數會有支持，恒指3月中見低位時，李嘉誠亦曾經增持長實，而且增持頻率明顯比長和（00001）為多，3月底的上升裂口底，約40.45元水平，會是股份下一個支持位。

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撰文 : 葉志偉

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