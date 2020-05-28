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【美國經濟】上周212萬人首領失業救濟 GDP下修至收縮5%

環球經濟金融 20:31 2020/05/28

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新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，或觸發新一波裁員潮。雖然首領失業救濟金人數已從高峰回落，但非必需的商業活動才剛剛重啟，美國上周申領失業救濟人數仍高達212.3萬人，差過預期的210萬人；前值為243.8萬人。同時，美國首季經濟增長修訂數字出爐，年率化國內生產總值（GDP）由收縮4.8%，下調至收縮5%，是2008年以來最大收縮。

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【美國經濟】上周244萬人首領失業救濟遜預期 9周累計3860萬人申領

每周公布一次的首次申領失業救濟人數，被視為最能夠即時反映經濟健康狀況的數字。最新數據顯示，持續申領失業救濟金人數為386萬人，已由3月的高峰2105萬人回落；美國疫情爆發至今，累計4100萬人申領失業救濟金。

Naroff Economics首席經濟師納羅夫（Joel Naroff）擔心，將出現第二波裁員潮，再加上公營部門削減開支和員工人數，相信會推高失業人數。他指出，目前解封步伐緩慢，需更長時間才可以完全解封，意味美國仍有一段長時間，失業率非常高。

波音（Boeing，美：BA）日前宣布裁減1.2萬個職位，首批涉6770名美國員工，受影響員工於本周接到通知。波音管理層上月曾稱，計劃今年裁員約一成，涉及1.6萬人，主因航空公司受疫情影響，航力大跌，不願意或無能力購買新飛機。

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記者：鄧燕君

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