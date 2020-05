Facebook股價遭拖累 朱克伯格表態：社交媒體非仲裁者

社交媒體Twitter首次對美國總統特朗普的帖文作事實查證(fact check),及標記為假信息。特朗普威脅要關閉社交媒體,白宮其後指特朗普周四(28日)將簽署針對社交媒體的新行政命令。消息拖累社交媒體巨企Facebook股價一度急挫4.7%,盤前跌約1.2%。Facebook行政總裁朱克伯格表態指,尤其是社交媒體公司的私人企業,不應成爲真相仲裁者(arbiter of truth),但他也不贊成特朗普審查社交媒體。

特朗普周二(26日)於Twitter發表有關反對郵寄投票(mail-in ballots)的言論,但Twitter系統數小時後於帖文下方加上感嘆號標誌,稱特朗普提出欠缺根據的主張,會引致選民欺詐。

朱克伯格(Mark Zuckerberg)接受霍士新聞台的訪問,表示Facebook與Twitter的政策不同。

朱克伯格指Facebook不應為人們在網上說的一切話作真相仲裁者,又表示:

我認為尤其是社交媒體平台等私人企業,一般來説都不應這樣做。

( I think in general private companies probably shouldn't be — especially these platform companies — shouldn’t be in the position of doing that.)

朱克伯格亦表示,特朗普不應對社交媒體公司進行報復,指政府如對社交媒體平台作審查,是因為擔心審查制度不能使人感到正確。( a government choosing to censor a platform because they’re worried about censorship doesn’t exactly strike me as the right reflex )

據悉,Facebook目前使用第三方機構進行事實查證,其社群守則也指出,政治人物的帖文或廣告,一般不被納入事實查證機構的審查範圍內。

Twitter公司行政總裁Jack Dorsey則反駁指,Twitter並非要成爲真相仲裁者,而是點出矛盾的陳述内容及顯示具爭議的信息,讓用戶可自行判斷。他更表示,公司會繼續指出有關全球選舉的不實或具爭議的信息。

