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Facebook股價遭拖累 朱克伯格表態：社交媒體非仲裁者

環球社會熱點 18:56 2020/05/28

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社交媒體Twitter首次對美國總統特朗普的帖文作事實查證（fact check），及標記為假信息。特朗普威脅要關閉社交媒體，白宮其後指特朗普周四（28日）將簽署針對社交媒體的新行政命令。消息拖累社交媒體巨企Facebook股價一度急挫4.7%，盤前跌約1.2%。Facebook行政總裁朱克伯格表態指，尤其是社交媒體公司的私人企業，不應成爲真相仲裁者（arbiter of truth），但他也不贊成特朗普審查社交媒體。

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特朗普周二（26日）於Twitter發表有關反對郵寄投票（mail-in ballots）的言論，但Twitter系統數小時後於帖文下方加上感嘆號標誌，稱特朗普提出欠缺根據的主張，會引致選民欺詐。

朱克伯格（Mark Zuckerberg）接受霍士新聞台的訪問，表示Facebook與Twitter的政策不同。

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朱克伯格指Facebook不應為人們在網上說的一切話作真相仲裁者，又表示：

我認為尤其是社交媒體平台等私人企業，一般來説都不應這樣做。

( I think in general private companies probably shouldn't be — especially these platform companies — shouldn’t be in the position of doing that.)

朱克伯格亦表示，特朗普不應對社交媒體公司進行報復，指政府如對社交媒體平台作審查，是因為擔心審查制度不能使人感到正確。（a government choosing to censor a platform because they’re worried about censorship doesn’t exactly strike me as the right reflex

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據悉，Facebook目前使用第三方機構進行事實查證，其社群守則也指出，政治人物的帖文或廣告，一般不被納入事實查證機構的審查範圍內。

Twitter公司行政總裁Jack Dorsey則反駁指，Twitter並非要成爲真相仲裁者，而是點出矛盾的陳述内容及顯示具爭議的信息，讓用戶可自行判斷。他更表示，公司會繼續指出有關全球選舉的不實或具爭議的信息。

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責任編輯：鄭錦玲

Facebook行政總裁朱克伯格指，尤其是社交媒體公司的私人企業，不應成爲真相仲裁者（arbiter of truth），但也不贊成特朗普審查社交媒體。

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