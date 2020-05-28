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【買平貨】淘寶小天后分享網購秘訣

理財智慧 18:55 2020/05/28

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阿里巴巴（09988）一直是城中焦點，旗下淘寶更漸漸成為港人「買平貨」的不二之選，好多時想買甚麼，第一時間就會先去淘寶格價。從事公關行業、人稱「淘寶小天后」的賴纓華（Cherry），大約10年前開始接觸淘寶，由於工作關係，加上受朋友所托，故經常在淘寶搜羅「平靚正」產品，且早已成為淘寶的VVIP。她樂於為身邊人解決在淘寶上的疑難雜症，甚至視這一切為學習機會。這位資深的淘寶用家認為，時下仍有很多港人不諳淘寶購物，建議淘寶在市場推廣上可從買家教育着手，讓消費者容易購物，更能達到雙重效果。

淘寶早已成為大部分人生活的一部分，如一句戲言「想要生活好，天天上淘寶」，淘寶確實解決了很多人的生活所需。Cherry回想當年初次接觸到淘寶，原來是見到她的丈夫經常在「看」手機淘寶，了解後，淘寶更成為了她們的生活情趣。10多年前，淘寶在香港還未普及，剛接觸淘寶的她也交過不少學費，「最初我會將自己喜歡的東西都放進購物車，去到待付款一步就停了下來，但原來這樣做，交易取消會令個人的信用度減值，資金也會被凍結不能用。因為這樣會令買家以為我想買而幫我留貨，但我又不付款，結果對雙方都不好。」

她笑言，當年都是抱着學習的心態去嘗試，但有一點至今她依然堅持的，就是不會退貨。「因為退貨的運費成本太高了，不划算，所以我情願跟賣家商量，要他退點差額給我，價錢平了即使買了件次貨，我覺得還是可以接受。」多年來他不斷反複試驗（Trial and Error）慢慢更因「愈買愈多」，成為了淘寶的VVIP會員，享有專屬的折扣優惠和服務。但對她來說，更有意義的，竟是透過淘寶的經驗，套用到自己的工作上，學會保護一個品牌。

從淘寶中學習

她解釋，因為淘寶剛出來的時候，相信大家還記得，她常被指賣假貨，「品牌受損需要好長時間才『洗底』，我用淘寶頭幾年，都不敢跟別人說，千萬不能告訴別人東西在淘寶買的，明明件衫好靚，但一知道是淘寶，就會被指是冒牌貨、便宜貨，會被標籤做A貨人，喜歡格價。」

大概7、8年前開始，有朋友問她關於淘寶的問題，甚至有甚麼奇難雜症都會找她，「大家的貨爛了會找我，發錯貨會找我，用壞了又找我，基本上我就像客服一樣幫助他們。」她非常熱心幫助身邊的朋友淘寶購物，所以7、8年前亦在whatsapp開了兩個淘寶群組，至今已逾400人，「我見到別人有這個需要，所以就建立群組，讓一班同好者一起交流分享，一齊買。但最初我不會主動找人加入，因為不知別人是否有需要，現在也盡量限制人數，因考慮到購物都是由我先代付款，但我好怕處理跟錢有關的事，加上會有些陌生人，若訂貨後不要，那些損失由誰去承擔呢？還有派貨的問題。」

Cherry強調自己助人淘寶購物並不為賺錢，「我是學佛的，明白賺錢其實好易，但我更希望藉此幫助朋友，大家可以買到又平又靚的東西。以前我好執着，聽到別人說我賺錢會不開心，但日子久了，認識我的人都知道我沒有賺錢，購物都是有單有據，如果還要說，我為了貪那少少錢，就由他們這樣想吧！」她一直視淘寶為學習機會，「在淘寶過程中，我能透過與別人交流學到很多，同時又能了解好多產品，發現原來有很多選擇，所以經常講『百貨應百客』，我自己都是讀市場學的，也很想知道為甚麼有些產品我覺得不可行的，但原來有好多人喜歡，對一個品牌來講，都是很好的學習機會，幾年前大家對淘寶的評價頗低，但現在已成大家生活上一部分。」

仍有好大市場

然後，大家就開始了另一些追求，如物流快不快，是否便宜等。由於經常有大量貨品交收，Cherry為了節省運費，故不會選擇在淘寶直送香港，而是透過集運在內地用大車一噸噸貨運送過來，「因運費是大家攤分，有時候可以便宜到1元，甚至1毫。」當然時間一定不會最快，就如搭飛機選直航還是轉機一樣，但對她來說能省則省。既然是淘寶達人，Cherry亦分享了她的一些心得。「我淘寶多年，選擇產品時一定是以銷量行先，因為我不會退貨，所以看別人的評價來決定產品好不好。」

淘寶雖然方便，但她也提醒千萬不要過度消費，因為過度消費就等如不環保，「不過在這個疫情裏，我反而會消費，因為好想幫助一些企業。若沒有人去消費，到頭來所有生產鏈就會斷，而且我盡量不講價，因為商家都是小本經營，我能夠幫到他們都希望盡點力。」另一方面，她直言至今仍有很多人未懂得在淘寶購物，雖然淘寶多年來也在市場推廣上下了不少功夫，但主要是針對淘寶賣家，其實香港市場仍有好大的空間，但很多新手現在最難是開戶口，因為要實名，或者需要國內銀行戶口，所以淘寶如果想多些人參與，可以考慮做多些教育，讓他們容易些入手購物，之後再做市場推廣，才會有雙重效果。

撰文 : 張以正

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