【港區國安法】怕損害港人利益 美國多間商會籲特朗普「慢慢來」

為回應中國政府將於本港推行《港區國安法》，美國總統特朗普公開表明，香港將不會享有回歸前待遇。不過美國多間商會則希望特朗普不要急於實行有關制裁，害怕撤銷香港特殊地位將會損害到香港及香港人。

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美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)週三(27/5)指，中國的行為已經廢除了香港的自治，因此香港終止22年來美國視香港為與中國不同的獨立地位，包括貿易、投資、簽證及出口管制等，換句話説，在美方眼中一國兩制已經名存實亡。

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美國商會在週二(26/5)發表的聲明指，「從多種層面來看，損害香港的特殊地位將是一個嚴重的錯誤。另外位於華盛頓的策略及國際研究中心顧問及中國專家Scott Kennedy表示，蓬佩奧的聲明其實留有空間，讓美國逐漸實行相關措施，同時認為快速行動會損害香港和浪費美國在中國的影響力。

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