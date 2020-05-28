【新iPhone】三星手機面板龍頭　仍為iPhone最大供應商

▲ 新iPhone 12系列預計會在年尾前推出，有分析指，當中的屏幕面板或由三星獨佔8成。（法新社圖片）

新iPhone 12雖然有消息指，會押後於今年11月才公布，有分析師亦預計，Apple（蘋果）今年第二季的整體iPhone 出貨量會下跌至 3,500 萬部，較去年同期下跌約13%。

而之前亦有傳聞指，新款iPhone將全部採用OLED屏幕，訂單將由三星以及內地屏幕供應商京東方對分，唯近日有消息就指，三星仍然是最大供應商，京東方或要與另一屏幕面板供應商LG硬拼。

預期蘋果今年推出4款iPhone 12系列，而根據此前的傳言指，較低階的兩款新iPhone的屏幕將交由中國京東方生產提供。唯按最新的分析師報告指，三星仍會是新iPhone最大供應商，佔據近8成訂單，而低階機種，京東方亦要與LG爭奪，訂單量也不多。

LG成為主要競爭對手

韓國方面的媒體認為，真正能挑戰三星地位的其實是LG。一份來自韓國的報告中就提到更多細節資料， LG今年已收到蘋果方面近2,000萬張訂單，預計是用於新iPhone的OLED屏幕訂單，而三星收到的訂單則有5,500萬張。若消息屬實，LG或有機會逐步追上三星，唯過往LG只供應舊型號的屏幕面板，三星與LG供貨的產品本就有差異，顯然這樣的比較不算太客觀。

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不過據韓媒亦報導，LG已獲得蘋果對供貨品質的認可。而相對的中國內地的屏幕面板供應商京東方就沒有那麼順利。雖然在如今環球，特別是中美關係持續緊張的情況下，蘋果或會變卦，當中或有機會涉及到各種政治因素。但就目前情況而言，更多的可能是京東方的量產並未達標所致。南韓方面有報告指出，儘管京東方特別為iPhone開新產線，但至今仍遲遲無法獲得品質認證。

研究機構集邦科技則表示，京東方目前進度還在送樣，本來就沒有明確期程，所以即將上市的新機由LG拿下訂單並不意外，目前有政治因素干擾的機率並不大。雖然可能趕不上第一批新iPhone上市，但後續的iPhone 12仍有望交由京東方生產屏幕面板。

責任編輯：李彥煒