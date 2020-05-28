特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享）

美國總統特朗普喜歡用Twitter，相信世人皆知，但Twitter近日把特朗普帖文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選。特朗普準備出手處理之餘，也令外界重新審視Twitter和Facebook等社交網站在法律上的角色，可能使之迎來翻天巨變。

...