特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享） 環球政治 19:10 2020/05/28 分享： 美國總統特朗普喜歡用Twitter，相信世人皆知，但Twitter近日把特朗普帖文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選。特朗普準備出手處理之餘，也令外界重新審視Twitter和Facebook等社交網站在法律上的角色，可能使之迎來翻天巨變。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 2020/05/27 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 2020/05/26 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 2020/05/25 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享） 2020/05/23 【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 2020/05/27 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享） 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 2020/05/26 【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享） 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 2020/05/25 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享） 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 2020/05/23 入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享） 政治 選舉 特朗普 Twitter Facebook 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入