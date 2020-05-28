  • 28°C
香港時間 : 2020528日 (四) 19:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變（訂戶專享）

環球政治 19:10 2020/05/28

分享：

美國總統特朗普喜歡用Twitter，相信世人皆知，但Twitter近日把特朗普帖文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選。特朗普準備出手處理之餘，也令外界重新審視Twitter和Facebook等社交網站在法律上的角色，可能使之迎來翻天巨變。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享）
2020/05/27
巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享）
【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
2020/05/26
【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
2020/05/25
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享）
2020/05/25
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享）
【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享）
2020/05/23
【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享）

最新專欄文章 更多

巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享）
2020/05/27
巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？（訂戶專享）
【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
2020/05/26
【中美科技戰】華為定單叩門 三星敢接嗎？（訂戶專享）
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
2020/05/25
【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享）
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享）
2020/05/25
【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動（訂戶專享）
入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享）
2020/05/23
入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享）
政治 選舉 特朗普 Twitter Facebook 美國

下一篇文章

【美國經濟】疫情解封緩慢 分析料失業率長期高企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習
【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間19:00）
【英國疫情】諾貝爾獎得主轟封城無用 「帶來更多死亡」
【英國疫情】諾貝爾獎得主轟封城無用 「帶來更多死亡」
【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準　孟晚舟可引渡美國
【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準　孟晚舟可引渡美國