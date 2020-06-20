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特朗普向社交網站出手 Facebook、Twitter法律角色掀巨變

環球政治 10:30 2020/06/20

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美國總統特朗普喜歡用Twitter，相信世人皆知，但Twitter近日把特朗普帖文加上需要「fact check」（事實查證）標籤，被質疑企圖干預美國大選。特朗普準備出手處理之餘，也令外界重新審視Twitter和Facebook等社交網站在法律上的角色，可能使之迎來翻天巨變。

  • 總統言論受審查，向Twitter開刀
  • 俄干預大選，迫使社交網站改變
  • 涉及編輯審查，角色轉向出版人

特朗普將針對社交媒體簽行政命令 曾威脅關閉Twitter

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特朗普在涉事帖文談到，郵寄選票可能造成「嚴重欺詐」，導致「大選被操縱」。Twitter在帖文加上需要「fact check」標籤，即示意帖文是發放虛假信息。

美國傳媒在特朗普演說後出稿fact check，指出當中涉及不準確、甚至不實信息，做法在他上台後已經見慣不怪，但出現在社交網站，卻是至今首次。

特朗普大怒，質疑Twitter企圖干預大選，威脅出手強制關閉Twitter網站，據報將有針對社交網站的行政命令出台。不過，在言論自由的美國，筆者相信，關閉Twitter網站只屬特朗普一時意氣之言，難以符諸實行，反而共和黨參議員魯比奧提出的觀點更值得關注。

魯比奧提出，社交網站如今行使「編輯」（editorial）角色，就像是出版人一般，受到相關法律監管，而不應再在保障網上平台的法律之下。

這裏提出的，涉及1996年通過的《通訊端正法》230條（Section 230 of the Communications Decency Act），當中為發布由第三方用戶提供信息的「交互式電腦服務」提供者和用戶給予免責，亦即網上論壇的提供者和用戶得以免責。

一直以來，社交網站被視作網上論壇之類的平台，受到上述法律保障。

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不過，隨着2016年美國大選，俄羅斯透過社交網站發布大量假資訊，企圖干預選舉結果。美國兩黨一同向社交網站施壓，令後者不能夠只是充當一個純粹提供發言平台的旁觀者，而是需要介入審查。

這意味着，社交網站的角色轉變，今次惹上特朗普無疑是觸發點，但即使沒有今次事件，遲早也需要處理。

誠如魯比奧所言，相比網上論壇，社交網站的角色如今更大程度似是出版人，既然有審查及編輯的權利，自然也不能夠再逃避承擔相應責任。

特朗普現時一大不滿，是他認為社交網站普遍對待保守派不公平，不時審查保守派論調，甚至將之標籤為虛假資訊。

作為出版人，所有傳媒均有選定政治立場，不論是保守派抑或自由派。假如社交網站也視作出版人，並表明政治立場，讓人明確知悉和選擇，或許有助緩和趨於兩極撕裂的美國社會。

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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