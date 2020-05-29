【疫市營商】疫情緩和Klook攻本地遊　冀香港生意復甦

▲ Klook公布近期的搜尋數據，顯示部份市場的旅遊業正在復甦。（Klook提供）

新冠肺炎疫情全球大流行，令全球旅遊業陷入停擺狀態。不過，Klook公布近期的搜尋數據，顯示旅遊業正在復甦的市場，例如台灣、澳洲，有8成搜尋內容都圍繞本地體驗；香港則有7成的搜尋與本地體驗相關。

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香港的疫情似有緩和，旅遊網站Klook亦計劃按每個市場的需要及狀況，進行全球多階段復甦計劃。在香港，將會推出「夏天去邊暑」。活動涵蓋周末酒店渡假體驗、戶外活動體驗、電影戲票，以及酒店Spa水療體驗等。其香港區行銷總監關霈詩表示，眼見本地遊的需求漸增，將會繼續與與不同酒店、餐飲集團及商戶合作，推出更多新的體驗活動。

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其實在4月份，網站已率先在南韓及中國內地推出一系列本地獨特體驗。據悉，4月份的預訂數據顯示，南韓及中國內地的預訂數目，分別錄得按月增長2倍及4倍。可見各地的本地遊正在復甦。

Klook推虛擬旅遊 宅在家遊覽各地旅遊景點

另外，網站在今個周末起，將連續5個星期六，於Facebook舉行首個「虛擬互動體驗」。首場直播於本月30日的晚上9時起，由導遊帶領遊覽巴塞隆拿的著名景點之一「巴特羅之家」，即使宅在家中亦可以欣賞到各地的景點。

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責任編輯：馬意文