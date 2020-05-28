【無線耳機】Jabra發布Elite 75t新系列耳機　售1,499元

▲ Jabra日前推出三款新款耳機，並具防水防塵功能，售價為1,499元。

無論在室內做運動，或是到戶外散步，最方便就是使用無線運動耳機。Jabra日前推出三款新款耳機，並具防水防塵功能，售價為1,499元。

日前，Jabra推出Elite Active 75t及Elite 75t版本無線耳機，均配備MySound及MyControls功能，可利用自動化聽力測試提升音效，並控制曲目播放。Jabra Elite Active 75t具防水防塵功能，電池續航力達28小時，並採用特殊塗層。另外，Jabra Elite 75t將推出黑色無線充電版本，充電盒同時支援無線充電，用家可放在無線充電板上充電。

另外一款Jabra Elite 45h頭戴式耳機，配備MySound功能，根據用家喜好調校耳機，提供最佳化的音樂音頻，耳機充電一次可連續使用50小時，另配備揚聲器及多個麥克風組合，改善通話質素。



Jabra Elite Active 75t售價為1,499元，目前已開放購買，設有海軍藍、薄荷綠及磚紅色可選。Jabra Elite 75t無線充電版售1,499元，將於6月中上市，而Elite 45h頭戴式耳機售799元，6月1日開始發售。

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責任編輯：李寶如