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【創科發展】疫情促生物醫藥發展　科技園推更多培育計劃

科技 18:35 2020/05/28

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香港科技園公司今（28日）舉行培育計劃畢業典禮，並強調未來將會推出更多不同類型培育計劃，助有意投身創科領域的人才，提供發展機會。

港府近年積極推動本地創科發展，創新及科技局局長薛永恒4月底新上任後，亦提出未來將加強做好本港創科研發、商品化及推出巿場的工作。香港科技園公司今（28日）宣布，近日就有108間初創公司或團隊畢業於其創業培育計劃及STEP計劃，並強調未來將會推出更多不同類型培育計劃，助有意投身創科領域的人才，提供發展機會。

>>>科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈

>>>【新冠肺炎】知臨集團用人工智能　覓3候選藥物治肺炎

香港科技園公司今為108間畢業於其創業培育計劃及STEP計劃的初創公司或團隊，舉行網上培育計劃畢業典禮，截止今年，科技園公司的培育計劃累計已有逾700間初創企業畢業。

香港科技園公司行政總裁黃克強在會上指出，本港科研發展不容有失，發展潛力相當龐大，特別在是次疫情中可看到，生物醫藥領域成為最大趨勢。生物醫藥群組主管高為元補充，5年前僅有約30間生物科技初創進駐科學園，現時已有超過150間，香港科研人才的潛力比大眾所想的還要大。

創科培育計劃及企業加速計劃總監王瑩又指，現時科技園公司的創業培育計劃分為三部分，包括科技創業培育計劃（Incu-Tech），網動科技創業培育計劃（Incu-App）及生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio），而未來將會推出更多不同類型及領域培育計劃，例如人工智能（A.I）及機械人技術（Robotics）等，為初創企業提供的支援服務，從研發至加速商品化。

國安法或令投資者卻步？黃克強：態度依然熾熱

受到香港社會運動及新冠肺炎疫情等不明朗因素升溫影響，再加上港版國安法草案通過，並傳出美國將制裁香港，早前業界就傳出，不少投資者態度轉為保守謹慎，令初創企業發展亦因此受到打擊。黃克強則強調，投資者態度並非外界所提到的負面，態度依然熾熱。他解釋，科技已成為全球不可或缺的一部分，當有好的科研企業及技術，投資者自然會把握機會及商機，助有潛力的科技企業發展，所以對投資者市場依然充滿信心，初企毋需太過憂慮。

香港科技園公司行政總裁黃克強指，投資者態度並非外界所提到的負面，態度依然熾熱。（陳靜儀攝）

黃提到，香港科技園創投基金成立3年，資產管理總額不斷增加，現時已達到2.5億港元，相信今年將會有更多投資者參與。他透露，科技園公司將於7月16至23日舉辦商業及投資配對活動「GLOBAL MATCHING 2020」 ，目前預計將會以線上線下並行方式舉行，讓本地企業和全球投資者聯繫。

>>>【網上展覽】科學園首個網上職業博覽會　3月25日正式上線

記者：曾曉汶

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