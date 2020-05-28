【港區國安法】美若撤港特殊待遇　人民幣定港滙更傷？

▲ 受中美關係惡化影響，不論在岸及離岸人民幣滙價近日一直受壓，財資界指要視乎美國方面未來的論調以及採取行動。

「港區國安法」正式通過，美國國務卿蓬佩奧昨晚（27日）已率先表明，不再保證向香港提供特殊待遇。消息昨晚傳出後，港股港滙異常平靜，亦未見恐慌情緒暴升，反而在岸及離岸人民幣近日滙價一直受壓，離岸人民幣昨日更曾見紀錄低位的7.1966。到底「港區國安法」下，香港特殊特遇的得失，對人民幣抑或港滙影響更大？

人民幣兌美元滙價續在近9個月低位徘徊。《路透社》調查顯示，人民幣淡倉創去年10月以來最高水平。

華僑永亨：人民幣跌穿7.2機會不大

華僑永亨經濟師李若凡認為，「港區國安法」令中美關係升溫，要視乎美國之後推出的回應措施，對中國或香港的影響較大，才能判斷對港元或人民幣的衝擊較高，但中美角力以中國及美國為主，預期人民幣會受壓，但未至於出現大跌，「除非美國的措施對香港經濟長遠有重大影響，才會對港元有較大衝擊。」

人民幣方面，李若凡指，兩會行情未見對人民幣有很大支持，而中美緊張關係升溫源自疫情爆發，目前牽涉的領域愈來愈多，包括科技、金融等，不明朗因素大，但人民幣兌每美元尚未偏離今年波動區間7.05至7.15太遠，基於中國經濟先於其他地區復甦，人民幣息又較高，預期人民幣跌穿7.2的可能性不大。

大華銀行：港滙遠期已反映國安法通過影響

港滙方面，大華銀行大中華及香港環球金融主管李國基表示，最近兩周港滙走勢一直維持穩定，直言並不覺有任何走資情況。他續指，港滙現貨與一年遠期合約價差曾擘闊至720點子，目前已略為回順至700點子，按現價計亦只是略為走弱至7.825，仍遠未達7.85弱方兌換保證。

他續指，港滙一年遠期與現價的價差由100至200點子一下子擴闊至700點，已反映部分掉期交易平倉，但以目前市況而言，即使市場有部分憂慮，但他直言「睇唔到有恐慌性（操作）」。

李若凡指，近日港滙偏強，距離金管局要干預的距離還很遠，加上有半年結效應、新股招股及港息高於美息等因素，暫時看不到有走資情況，港元仍偏強，1個月港元拆息短期料維持1厘以上。

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記者：趙穎妍、陳韻妍