【美股動態】道指升穿0.618阻力 下一站重返歷史高位？

▲ 美股從3月股災谷底快速回升，3大指數中，升得最慢的道指亦已升穿0.618阻力位。

新型冠狀病毒疫情平穩，美國逐步解封，加上疫情研究屢傳佳音，市場一片歡欣，美股由3月低位持續爬升，3大指數中升得慢的道指，最新升穿25364.89點，即0.618黃金分割關鍵技術阻力位。分析師對後市樂觀，預期標指8月重上3250點樓上。

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美國各地重啟經濟，帶動道指連日向上，以2月12日29551.42高位及3月股災谷底計，收復61.8%跌幅。更準確反映市況的標指，更早於上周突破0.618阻力位2947.33，並突破200天綫，納指更已升穿0.764位。

美股指數技術走勢良好，分析師對後市看法正面，BTIG Research首席技術分析師Katie Stockton指，有關突破為從谷底反彈100%提供支持，直言目標是2月的高位。

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Stifel機構股票策略師班尼斯特（Barry Bannister）承認早前被疫情消息蒙蔽，再次調高標指目標，預期在8月底前升至3250點，以周三收市水平計，即3個月升7%。

美國全國50州均已開始解封復工，歐洲多國亦重啟經濟，市場情緒高漲，股市連升多日，對中美角力加劇，及港區國安法等利淡消息，暫時無動於衷。

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責任編輯：林建忠

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