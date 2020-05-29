▲ 【重遊日本】東京鐵塔重開 遊客須行600級樓梯防疫

日本疫情出現放緩跡象，熱門旅遊景點東京鐵塔重新開放觀景台。不過，為了防止新冠肺炎疫情再爆發，大部份遊客不可乘坐電梯前往觀景台，需要行約600級樓梯，進場前亦需量度體溫。

日本放送協會（NHK）報道，東京鐵塔周四（28日）已重新開門，開放時間為每日早上9時至晚上9時，比以往的關門時間早2小時。

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報道指，為了防止疫情蔓延，大部份遊客都不可乘坐電梯前往觀景台，只有老年人及傷殘人士可被豁免，但每次只能最多5人一起乘坐。

入場遊客需要先量度體溫，工作人員亦會戴上防護面罩。而在觀景台內，遊客需要保持社交距離。

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另外，《日本時報》報道指，因應日本各地樂園逐步重開，有遊樂園協會發表指引，建議要求遊客全程需戴口罩，而在坐過山車或玩其他遊樂設施時，應避免大聲尖叫。

指引又指，扮演吉祥物與超級英雄的工作人員，不應與遊客握手或擊掌，並需保持適當的距離。指引特別提及，負責扮演超級英雄的工作人員，應避免作出一些令遊客歡呼或尖叫的表演。

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責任編輯：林嘉莉