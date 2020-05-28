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【港區國安法】港區全國人大代表、證監會主席雷添良：立法可令香港「保安全」

金融經濟 17:42 2020/05/28

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雷添良寄語，社會應盡快回復安定，以使經濟和民生得到改善

全國人大通過「港區國安法」草案，市場憂慮本港政治局勢會否更為不明朗。不過，港區全國人大代表、證監會主席雷添良則向市場形容，「社會安定對香港的經濟和金融事業發展十分重要，同時也是守住國家及香港金融安全的重要防線」，認為國安立法可令香港「保安全」，並改善投資環境。

雷添良預期，隨著香港投資環境改善，投資者信心將見增強，利益亦更見保障，並稱本港作為國際金融中心，擁有非常穩健及完善的監管制度、良好法冶精神、開放市場、自由資金流動等有利因素，料這些優點不會因為「港區國安法」而有任何改變。他補充，證券及期貨市場現繼續「暢順、有序地」運作，足以證明國際投資者對香港市場仍然充滿信心。

雷添良寄語，社會應盡快回復安定，以使經濟和民生得到改善，繼而令「繁榮穩定」得到保障。他又形容，社會穩定必會強化香港國際金融中心地位，有利長遠發展。

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港區國安法 國安法 雷添良 證監會 中共中央政治局 經濟

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