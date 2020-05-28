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【定期存款】人幣一年定存息2.3厘 明年滙價料穩博息價雙賺

金融經濟 18:22 2020/05/28

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人民幣雖跌至去年9月新低，但專家忠告暫毋須急於蝕讓盡沽，因外資暫未鬥熊。

中美關係交惡，但外資暫未一面倒看淡人民幣，而比併市面的人幣定存息率，一年期以信銀國際的2.3厘領先，起存額僅一萬元人幣。另外，澳新銀行今天（5月28日）發表報告，料離岸價（CNH）及在岸價（CNY）兌美元，於半年結時齊報7.15。9月底再跌至7.2底位；及至今年底重上7.15，明年底為7.1。

如存戶當前在信銀開立一年人幣定存，再以澳新銀行料明年中在岸價見7.12，較現滙在亞洲收盤報7.16，呈0.5%的潛在升幅。連同逾兩厘的定存息，追息族博一年後的滙息總回報，或有機會達2.3厘或以上。

人幣昨晚離岸價曾跌穿7.19關，至7.1965的低位。今早亦曾低見7.1877，但今午突拗腰反彈至約7.1686，現時則再失守7.17關，走勢甚反覆。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆指，暫未見中資有明顯的入市護盤，相信人幣稍彈主要是「冚倉盤」帶動，但走勢仍在反覆中偏弱，暫不會跌穿7.2。

葉澤恆又忠告，對人幣有實際需要者，暫毋須在低殘位鬥賤賣急沽，反而不妨先趁滙弱息升，敍造高息定存。

計及所有短中長期的人幣定存息，「高息王」是富邦7天短存享8.8厘，入場費為等值10萬港元。

全國人大會議今日閉幕，大會通過「港區國安法」，美國國務卿蓬佩奧昨晚指，不再保證香港獲特殊待遇。避險情緒升溫，累人幣持續走弱，離岸價曾跌穿7.19關，分析料未來人幣滙價將繼續受壓。

在岸價今早曾報7.1672，續創近9個月低位，更距離去年「貿戰底」7.1854，即去年9月兩大國貿戰高峰期觸及的逾11年低點、7.1854元底位僅一步之遙。市場消息更指人幣淡倉盤創去年10月新高，而外媒又料人幣今年乍現7.4才見底。

人幣中間價今天報7.1277，較上日的7.1092，跌185點子或0.26%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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