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【新冠肺炎】Spotify公布新趨勢數據　「動森」歌曲被新增入播放清單升逾1000%

商業 17:32 2020/05/28

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疫情除了改變過往消費模式，還連日常行為如打機或聽歌的習慣都有所改變。

新冠肺炎疫情持續，全球各地實行保持社交距離的措施，市民日常便留在家中，消磨時間。但原來留在家工作、上學等，除了改變過往消費模式，還連日常行為如打機或聽歌的習慣都有所改變。例如最近最流行的遊戲《集合啦！動物森友會》，在音樂串流平台Spotify的播放清單中，新增率亦躍升超過1,000%。

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Spotify收集於4月17日至5月17日期間的數據，發現聽眾在家工作、在家上學、甚至烘焙的點播習慣有變。其中，全球特別為在家打掃建立的播放清單，較2月份的聽眾人數增加超過40%。

據了解，播放清單的點擊率增幅亦超過65%。而用戶共創建了超過940,000個，有關清潔的播放清單。熱門歌曲包括Bruno Mars和Mark Ronson的《Uptown Funk》、TLC的《 No Scrubs》、Katy Perry的《Roar》、Britney Spears的《Toxic》等。

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工作、上學及烘焙都有專屬歌曲
平台還綜合部分點播的新趨勢，例如：在家工作為主題的播放清單，增加超過1,400%，並以Fifth Harmony的《Work From Home 》（feat. Ty Dolla $ign）最受歡迎；在家上學相關的播放清單，增加超過1,000%，並以BENEE和Gus Dapperton的 《Supalonely》和Post Malone的 《Circles》等為熱門歌曲。

本港近期愈來愈多人在家烘焙，全球以以烘焙為主題的播放清單，亦在此期間增逾120%。熱門歌曲包括Surfaces的《Sunday Best》、Jack Johnson的《Banana Pancakes》、Maroon 5的《Sugar》等。而在4月17日至5月17日期間，單以香蕉蛋糕為主題的播放清單便增加約225%。平台目前更錄得超過2,750個，與香蕉蛋糕名稱有關的播放清單。

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此外，以色彩為主題的播放清單增加約40%；關於繪畫的播放清單亦上升逾90%，當中Ed Sheeran的《Shape Of You》更是熱門歌曲。有不少聽眾亦積極尋找學習新技能的機會，以提高創造力，使藝術文化資訊爆紅。Spotify播客（Podcast）中 《Just Wanna Quilt》的播放量急增125%，而另一個播客《WeCrochet》的播放量亦增加超過60%。

【串流音樂】Spotify宣布取消歌曲儲存上限　不再限10000首

責任編輯：馬意文、姚慧儀

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