【新冠肺炎】美國死亡人數破十萬　拜登批特朗普不適合帶領國家

美國新冠肺炎死亡個案在當地時間星期三已突破10萬宗，民主黨總統參選人前副總統拜登批評總統特朗普（Donald Trump）不適合領導國家。

美國新冠肺炎確診個案超過174萬宗，成為疫情最嚴重的國家之一。由二月至今，在四個月內全國已有超過10萬人因病離世。美國民主黨全國委員會主席佩雷斯更形容，星期三是「美國黑暗的一日」。

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美國總統特朗普星期三由佛羅里達州返回白宮時，並沒有就死亡人數作出回應。白宮發聲明指，特朗普為所有因新冠肺炎而失去摯愛的人祈禱，他又為美國人努力抗疫的精神、勇氣和決心而感到自豪。

前副總統拜登日前在社交網站發布片段，向疫情中的死者親屬致哀，又以自己曾痛失家人的經歷表示自己感同身受。他上傳另一條影片指美國的死亡人數繼續上升，認為特朗普在抗疫期間向人民說謊，低估疫情。拜登批評特朗普根本不適合領導國家，他表示若特朗普肯聽取他人意見，很多死亡個案是可以避免的。

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